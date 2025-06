Max Giusti nel cartellone estivo del Berta Music Festival

Arezzo, 18 giugno 2025 – Anche il nome di Max Giusti – dopo Cristiano De Andrè e Alex Britt – si unisce al grande cartellone estivo del Berta Music Festival. Appuntamento il 30 agosto alle 21,15 in piazza torre di Berta a Sansepolcro con Max Giusti che dopo cinque anni di riflessione e scrittura ha dato vita a “Bollicine”, un vero e proprio concentrato di comicità rivolto al futuro con zero nostalgia per il passato. Con questo spettacolo Max Giusti vuole “stapparsi” e tirare fuori tutta la sua energia dicendo le cose chiare e tonde, senza filtri. All’apice della sua maturità personale e professionale Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati ed essere un volto tv quando tutti guardano solo le serie. Un flusso di coscienza irresistibile, un viaggio nei nostri tempi che porterà l’attore a dimostrare al pubblico che la gabbia del politicamente corretto in realtà non è mai esistita. Non mancheranno le recenti parodie che sono già diventate un cult e che lo hanno reso un volto sempre più celebre. Quello di Max Giusti è il terzo grande nome svelato per la quarta edizione del Berta Music Festival dopo quelli di Cristiano De Andrè e Alex Britti. Dopo Max Giusti sarà Britti a calcare il palco della rassegna estiva il 1 settembre e i biglietti sono già disponibili online. Chitarrista straordinario e voce tra le più riconoscibili del panorama italiano, Britti salirà sul palco con il suo coinvolgente spettacolo dal vivo, fatto di tecnica impeccabile, energia travolgente e momenti di pura emozione. Una serata che sarà molto più di un semplice concerto: un’esplosione di blues, pop e virtuosismi che raccontano la sua carriera, dalle ballate più intime ai grandi successi radiofonici che hanno segnato intere generazioni. Dopo anni di tour in tutta Italia e collaborazioni internazionali, Alex Britti approda al Berta Music Festival con un live che fonde passato e presente, tra riff di chitarra infuocati, arrangiamenti rinnovati e un carisma che conquista ogni palco. Un viaggio musicale che parte dalle radici del blues e arriva fino al cuore del cantautorato italiano, attraversando stili e sonorità senza mai perdere autenticità. Alex Britti porterà sul palco del Berta Music Festival un’esperienza unica, che farà cantare, ballare e sognare il pubblico: un omaggio alla musica suonata con passione, talento e libertà. Non solo lui, quest’estate anche Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André canta De André Best Of Estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali e al lungo calendario già annunciato, si aggiunge la data aretina di Sansepolcro. L’artista sarà infatti sul palco della rassegna estiva "Berta Music Festival", il prossimo 29 agosto. Con "De André Canta De André Best Of Estate 2025" Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio. I biglietti per il "Berta Music Festival", sono disponibili prossimamente sul sito ufficiale di Trident Music, così come sui circuiti ufficiali Ticketone e Ticketsms.