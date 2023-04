Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni dove vederla in tv

Firenze, 30 aprile 2023 – Un’altra tappa del tour de force viola in questo mese di aprile (in vista di un maggio che si spera altrettanto ricco ed entusiasmante), stavolta con l’obiettivo di tornare al successo in campionato dopo i due pareggi casalinghi con Spezia e Atalanta e il ko esterno a Monza. Le possibilità della Fiorentina di arrivare alla qualificazione europea attraverso il campionato, ma contro la Sampdoria (quasi retrocessa) i viola devono vincere per tenere accesa la speranza e non avere poi troppi rimpianti.

Italiano farà tirare il fiato ad alcuni titolari, così in attacco dovrebbe toccare a Jovic, sulla trequarti possibile tridente Kouame-Barak-Sottil, a centrocampo Amrabat e Castrovilli. In difesa i centrali dovrebbero essere Quarta e Ranieri.

Per quanto riguarda la Sampdoria, occhio a Sabiri: centrocampista doriano ma di proprietà viola che giocherà nella Fiorentina la prossima stagione.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Barak, Sottil; Jovic. Allenatore: Italiano. SAMPDORIA (3-5-1-1): Ravaglia; Amione, Gunter, Murillo; Zanoli, Leris, Rincon, Winks, Augello; Sabiri; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.