Calcio: le sfide dalla A alla C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia

Squadre in campo

Firenze, 16 marzo 2023 – Archiviata la parentesi delle coppe europee, eccoci a un nuovo fine settimana di sfide nei vari campionati. Come sempre ci occupiamo in particolare del programma delle gare, dalla Serie A alla Serie C, delle “nostre” squadre: toscane, umbre e dello Spezia.

SERIE A

Sassuolo-Spezia (venerdì 17 marzo, ore 18.30)

Atalanta-Empoli (venerdì 17 marzo, ore 20.45)

Fiorentina-Lecce (domenica 18 marzo, ore 15)

SERIE B

Cittadella-Perugia (sabato 18 marzo, ore 14)

Cosenza-Pisa (sabato 18 marzo, ore 14)

Spal-Ternana (sabato 18 marzo, ore 14)

SERIE C

(Girone B)

Aquila Montevarchi-Imolese (sabato 18 marzo, ore 14.30)

Robur Siena-Alessandria (sabato 18 marzo, ore 14.30)

Fiorenzuola-Pontedera (sabato 18 marzo, ore 17.30)

Gubbio-Lucchese (sabato 18 marzo, ore 17.30)

Olbia-Carrarese (sabato 18 marzo, ore 17.30)

Entella-San Donato Tavarnelle (sabato 18 marzo, ore 17.30)