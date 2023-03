Il Pontedera travolge, Fiorenzuola spazzata via per 4-0

Pontedera (foto repertorio)

Pontedera, 18 marzo 2023 – Meglio di così non sarebbe potuta andare. Il 4-0 con il quale il Pontedera è tornato da Fiorenzuola (maturato anche grazie a due rigori quando nelle precedenti 32 gare ne aveva tirati solo uno, sbagliandolo) è il successo stagionale più largo, che proietta i granata al settimo posto solitario in classifica. Canzi, che ha dovuto fare a meno degli squalificati Martinelli e Ladinetti (a proposito: secondo alcune voci il play dei granata sarebbe già stato promesso ad un club di Serie B), ha ritrovato capitan Espeche, ma ha abbandonato la difesa a quattro tornando al 3-4-1-2. Siano, da par suo, non si è dimenticato di esser stato l’eroe assoluto contro la Reggiana ed è stato chiamato a dare un saggio delle sue qualità dopo appena 5’, quando è dovuto uscire quasi al limite della propria area di rigore per ribattere con i piedi un destro di Bontempi sfuggito a Bonfanti. Le profonde verticalizzazioni sulla sinistra dello scacchiere granata sono state una delle armi più pericolose dei padroni di casa, che hanno proposto un gioco arioso e veloce per l’intera prima frazione. Nella quale il portiere del Pontedera, poco prima della mezzora, ha dovuto compiere un’altra autentica prodezza, deviando d’istinto un colpo di testa ravvicinatissimo di Bondioli. A quel punto però i granata erano già riusciti a portarsi in vantaggio. Lo avevano fatto dopo appena un quarto d’ora con il «solito» Nicastro, che di testa aveva impattato alla perfezione un cross del «solito» Perretta (quinto assist), una fotocopia del gol-vittoria di Sassari, per la gioia anche della trentina di ultras della Gradinata Nord Diego Savelli arrivati fino in Emilia. Nell’intervallo Canzi è corso ai ripari togliendo un Bonfanti in eccessiva sofferenza e riproponendo la difesa a quattro, mentre poco più tardi è passato al 4-3-3. La spinta offensiva e la chiara supremazia territoriale del

Fiorenzuola non sono però accennati a diminuire. Fiorini ha sparato a fil di palo (14’), Dimarco ha impegnato Siano su punizione (17’), ma…. Ma è stato di nuovo il Pontedera a segnare: Nicastro ha impostato un contropiede terminato con l’intervento falloso di Piccinini su Cioffi in area. Dal dischetto l’ex Primavera Napoli ha firmato la quarta rete personale. La sfida è finita praticamente lì, con il Pontedera che ha trovato il modo di dilagare segnando altre due reti con Nicastro su azione personale e con un rigore conquistato da Peli.

Il tabellino

FIORENZUOLA 0 PONTEDERA 4

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro (27’ st Giani), Quaini (43’ st Coghetto), Bondioli (32’ st Cavalli), Dimarco (32’ st Egharevba); Piccinini, Fiorini, Bontempi (32’ st Frison). A disp: Sorzi, Stronati, Anelli, Oddi, Giallombardo, Kenzin. All. Tabbiani

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Bonfanti (1’ st Guidi); Somma (10’ st Shiba), Benedetti, Catanese (40’ st De Ioannon), Perretta; Izzillo (10’ st Cioffi); Nicastro, Mutton (15’ st Peli). A disp: Stancampiano, Vivoli, Goncalves, Ianesi, Sosa, Di Bella, Tripoli. All. Canzi

Arbitro: Gasperotti di Rovereto Marcatori: 15’ pt Nicastro; 23’ st su rigore Cioffi, 35’ st Nicastro, 40’ st su rigore Nicastro

Note: spettattri 385; ammoniti Sartore, Nicastro, Bondioli, Catanese, Quaini; angoli 8-2.