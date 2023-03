Montevarchi Imolese 1-2, delusione all’ultimo minuto. Il tabellino

Marco Banchini

Montevarchi (Arezzo), 18 marzo 2023 – La delusione. È arrivata negli ultimi minuti, con il raddoppio di Nicholas Bensaja all’86’. Si è chiusa così Montevarchi Imolese. Non è bastato quindi il gol ai minuti di recupero del primo tempo di Jonathan Italeng Ngock per recuperare l’Imolese che aveva già segnato al minuto 11 con Simone Simeri. E così si chiude per 1 a 2 la partita, con una grande delusione per la squadra di Marco Banchini.

Il tabellino

MONTEVARCHI- Giusti, Chiti, Gennari, Bertola (90' Rovaglia), Amatucci, Italeng, Kernezo, Cerasani (51'Mane'), Lischi, Mussis, Perez (84'Sorgente) All. Banchini

IMOLESE - Molla, Serpe, Faggi, De Feo (35' Lindholm), Scremin (60' Fort), De Vito (80' Bensaja), Tulli, Bertaso (79' Agyemang), Annan (59' Zanini), Maddaloni, Simeri All. Antonioli

Arbitro: Ruben Arena di Torre del Greco

Marcatori: 10' Simeri, 47' Italeng, 87' Bensaja

Note: spettatori paganti 1.023 per un incasso di € 9.890 compresa la quota abbonati