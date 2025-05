Emanuele Graziani e Giulia Sadocchi vincono il Green Trail di Aisa Impianti

Arezzo, 12 magio 2025 – E’ stata una domenica di corsa e spettacolo quella consumata a San Zeno presso il termovalorizzatore di Aisa Impianti ,con tanto sole e verde che hanno accompagnato gli atleti.

E’ iniziata alle ore 9,30 con la gara degli adulti di km 11, oltre 150 atleti tra competitivi e non che hanno effettuato un percorso molto vario, dal tratto iniziale pianeggiante lungo il sentiero della bonifica per poi , dopo alcune divagazioni nella campagna di San Zeno, affrontare il crinale che separa Agazzi da San Zeno con salita iniziale impegnativa per poi scendere nell’abitato di San Zeno, zona industriale e l’arrivo presso impianto Aisa.

Subito al comando Emanuele Graziani della Polisportiva Policiano tallonato dai compagni di squadra Mori, Bettarelli e Annetti con Brezzi della Filirun e Pecorelli della Train Running Project che hanno tenuto fino alla salita dove è avvenuta la selezione. In campo femminile Giulia Sadocchi della U.P.Policiano si pone al centro del gruppo con Francesca Scarselli della Olympic Runners Lama e Veronica Nocentini a distanza controllata.

Il percorso molto vario, fraziona il gruppo e nel finale Graziani controlla gli avversari andando a vincere la gara con l’ottimo tempo di 42’16” dando 30” ai compagini di squadra Alessandro Annetti e 37” a Stefano Bettarelli , al 4° posto Pastorelli oltre il minuto mentre Brezzi, Mori e Ligi a quasi 2’ di distacco. Giulia Sadocchi vince con il tempo il 47’58” bissando il successo dello scorso anno su Francesca Scarselli 51’49” e Veronica Nocentini 54’17”mentre al 4° posto Matilde Bartoli e 5^ Annalisa Curti insieme a Valentina Rossi.

Terminata la gara degli adulti è stata la volta del settore giovanile che hanno corso nel bellissimo prato verde che è di fronte all’impianto. Tutte le gare sono state molto spettacolari e avvincenti con le vittorie di:

Butteri Martina Avis Bibbiena

Nespoli Marco Alga Arezzo

Cari Isabella U.P.Policiano

Gori Iacopo Avis Bibbiena

Fini Ginevra Atl. Sestini

Nucci Davide Pod. Il Campino

Severi Clara U.P.Policiano

Subbiani Daniele Subbiano Marathon

Landucci Margherita Pod. Il Campino

Rossi Tommaso Il Gregge Ribelle