Coppa Toscana: doppio bronzo per le ballerine de La Maison della Danza

Arezzo, 12 maggio 2025 – Con il patrocinio del Comune di Arezzo la Coppa Toscana 2025 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa domenica 11 maggio ad Arezzo. L’occasione per vedere in un’unica giornata tantissimi modi diversi di intendere la danza, dalla coreografica e artistica fino alla street dance, nella cornice del Teatro Mecenate di Arezzo.

Il concorso di danza è sempre un evento speciale per tutti i ballerini. L’atmosfera della gara, l’esibizione di fronte al pubblico, il confronto inevitabile con le altre scuole – non solo per il livello di bravura raggiunto ma anche per i costumi, le musiche e le coreografie – rappresentano un punto importante nella vita di ogni giovane ballerino.

Per arrivare a partecipare a un concorso occorre mettere sempre in conto un duro lavoro. Un appuntamento, quello di Arezzo, destinato a far emergere e incoraggiare il talento di giovani danzatori, non ancora professionisti, promuovendo l’arte coreutica.

Il concorso, giunto alla VI° edizione, ha visto la partecipazione di oltre centosessanta giovani ballerini che si sono esibiti di fronte ad un pubblico da tutto esaurito che ha regalato lunghissimi applausi a tutti i partecipanti. Salire sul palco significa innanzitutto mettersi in gioco.

“Portare le ragazze al concorso è stata l’occasione per conoscere e crescere. Migliorare significa esplorare ed osservare gli altri” ricorda il Maestro Roberto Scortecci de La Maison della Danza. Le bravissime allieve dei corsi di danza promossi dalla scuola di danza diretta dal Maestro Scortecci con le coreografie dello stesso Scortecci e di Alessia Pasquini ed i costumi di Cristiana Paggini, hanno ben figurato, rientrando a casa con una bellissima affermazione che attesta il livello qualitativo di un gruppo di ballerine molto cresciute tecnicamente negli ultimi anni.

Esordio ad una gara regionale nella categoria contemporaneo 10/12 anni per Viola e Sofia che assieme a Vittoria hanno presentato una intensa coreografia in trio dal titolo “A part of me” Esordio ad una gara regionale nella categoria modern jazz 13/15 anni anche per Irene e Sara che assieme a Sofia, Viola e Vittoria hanno presentato una magica coreografia in quintetto dal titolo “The last night” “Le scuole di danza per queste giovani ballerine sono diventate una sorta di seconda casa.

E poiché credo da sempre che la danza debba unire creando connessioni e complicità, sono davvero felice che le mie allieve abbiamo messo tanto entusiasmo in questo concorso promosso da CSEN” segnala il Maestro Scortecci. Per tutte le meravigliose ballerine che hanno partecipato a questa nuova edizione della Coppa Toscana la danza è un modo per esprimere le loro emozioni piu’ profonde.

È avere un obbiettivo e fare di tutto per raggiungerlo con impegno, determinazione e dedizione. Significa conciliare le ore di sala prova con compiti in classe e interrogazioni a scuola. Un modo per raccontare ciò che talvolta non riescono a dire con le parole. Sul palco del Teatro Mecenate le ballerine de La Maison della Danza hanno ritrovato tutti i ricordi di un anno entusiasmante di danza trascorso assieme ai loro insegnanti con la complicità delle altre amiche ballerine.

La fatica e le cadute ma anche e soprattutto la felicità e la gioia di danzare. “La danza per tutte queste giovani ballerine è un magico modo di esprimersi attraverso il movimento, il gesto e gli sguardi. L’essenza stessa della felicità, un modo per spingersi oltre i loro limiti inseguendo i loro sogni. E un’arte completa ed evocativa, ma soprattutto un percorso di crescita personale.

Un comportamento, un’attitudine quotidiana, una dote dell’anima” ribadisce entusiasta il Maestro Roberto Scortecci. Ma vediamo i risultati: Sofia, Viola e Vittoria = 3° posto categoria piccolo gruppo Modern Jazz 10/12 anni; Irene, Sara, Sofia, Viola e Vittoria = 3° posto categoria piccolo gruppo Modern Jazz 13/15 anni.

Due bellissime medaglie di bronzo e tanti sorrisi. “È stata davvero una fantastica edizione del concorso Coppa Toscana – ricorda Marco Peruzzi presidente provinciale CSEN – e sono grato all’assessore Federico Scapecchi per il suo gradito intervento e per le parole spese nei confronti del Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Grazie al Presidente regionale CSEN e al dr. Alberto Melis che a nome del Coni ha portato il saluto a tutto il numeroso pubblico presente in platea e a tutte le ballerine impegnate della competizione”. “Maggio è ancora tempo di intense prove – conclude il Maestro Scortecci - le date degli spettacoli/saggi di fine anno si stanno avvicinando. Dopo questa bella esperienza non rimane che continuare a ballare”.