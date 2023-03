Cittadella-Perugia 0-2, doccia fredda per i granata

Perugia (foto repertorio)

Cittadella (Padova), 18 marzo 2023 – Il Perugia piega 2-0 a domicilio il Cittadella e rilancia ulteriormente le sue ambizioni di salvezza diretta. La prima occasione è clamorosa e capita tra i piedi di Carriero, che solo davanti al portiere si fa parare la conclusione. La replica perugina arriva con un tentativo di Matos che però calcia male.

Gara equilibrata. Si fa vedere Antonucci con una piroetta ma il tiro è debole, facile per Gori. La partita si sblocca dopo 5 minuti nella ripresa. Servizio in area per Di Carmine che gira in rete, classico gol dell'ex.

Perugia in vantaggio. Tre minuti più tardi il raddoppio di Casasola che gira di testa un cross proveniente da calcio d'angolo. Doccia fredda per i granata che però reagiscono subito con Carriero che dà l'illusione del gol con un tiro dal limite. Il Cittadella prova a recuperarla fino all'ultimo ma i suoi tentativi sono vani. Gli umbri si difendono bene e non corrono rischi portandosi a casa i tre punti.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 5.5, Perticone 6, Frare 6, Giraudo 5; Carriero 6.5 (19' st Asencio 6), Pavan 5.5 (42' st Lores Varela sv), Mastrantonio 6 (19' st Felicioli 6); Crociata 6; Maistrello 5 (42' st Ambrosino sv), Antonucci 5 (30' st Embalo 6). In panchina: Maniero, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Danzi. Allenatore: Gorini (squalificato, in panchina Musso 5.5).

PERUGIA (3-4-1-2): Gori 6; Sgarbi 6, Angela 6.5, Struna 6.5; Casasola 6.5, Capezzi 6, Santoro 6 (33' st Bartolomei sv), Lisi 6 (19' st Paz 6); Luperini 6 (33' st Iannoni sv); Matos 5.5 (19' st Di Serio 6), Di Carmine 6.5 (42' st Ekong sv). In panchina: Furlan, Abibi, Cancelieri, Vulikic, Vulic, Kouan, Baldi. Allenatore: Castori 6.5.

ARBITRO: Gualtieri di Asti 6.5.

RETI: 5' st Di Carmine, 8' st Casasola.

NOTE: pomeriggio primaverile, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 2.604, di cui 162 ospiti. Ammoniti: Casasola, Lisi, Frare, Luperini, Salvi, Sgarbi, Capezzi. Angoli: 6-3. Recupero: 2'; 5'.