Pisa-Benevento 2-0: Moreo e Tramoni guidano i nerazzurri alla vittoria

Moreo esulta dopo il primo gol con la maglia nerazzurra (Foto Pisa SC)

Pisa, 18 marzo 2023 – Vittoria convincente per i nerazzurri firmata da Moreo e Matteo Tramoni. Con un gol per tempo infatti la squadra di D’Angelo conquista i tre punti. Fuori per infortunio Touré, sostituito per un dolore alla caviglia e Moreo, per un fastidio muscolare.

PRIMO TEMPO - Poco gioco e tanta imprecisione nel corso del primo tempo della partita. Al 2' i nerazzurri hanno subito una prima occasione con Moreo che, al volo, sfiora la traversa. Risponde il Benevento con Karic al 14' ricevendo palla da Simy, ma Nicolas fa buona guardia bloccando a terra. Da lì in po' per una buona ventina di minuti non accade più niente. Falli, gioco frammentario, nessun tiro in porta e tanta noia sugli spalti. Quando sembra che la partita assuma i tratti del classico 0-0 ecco la rete che porta in vantaggio i nerazzurri. Al 35’ Morutan appoggia per Touré che, sulla fascia, lascia partire un cross di prima. Il pallone trova la testa di Moreo che segna il suo primo gol in maglia nerazzurra, sorprendendo Leverbe in marcatura e Paleari sul suo palo. Al 47' l'ultima occasione del primo tempo con Morutan, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa.

SECONDO TEMPO - Al 49' in seguito a una botta di gioco Touré, dolorante alla caviglia, è costretto alla sostituzione. Al suo posto entra Beruatto con Esteves che prende il posto del tedesco. Al 51' i nerazzurri vanno vicini al gol con Gliozzi, ma la sua conclusione viene respinta da Paleari. Al 58' Foulon calcia ma colpisce l'esterno della rete. D'Angelo effettua una seconda e terza sostituzione inserendo Tramoni al posto di un dolorante Moreo che pare essersi stirato all'adduttore. Entra anche Torregrossa al posto di Moreo. Al 67' splendida azione dei nerazzurri con Caracciolo che porta palla, serve Torregrossa e, di sponda, il pallone arriva a Tramoni, ma la conclusione di prima intenzione viene respinta da Paleari. Cresce ancora il Pisa che prova a chiuderla con Torregrossa. Azione sulla destra con Morutan ed Esteves, il pallone viene messo in mezzo e respinto sui piedi di Beruatto, ma il tiro-cross del terzino viene deviato a lato da Torregrossa. Ultimo cambio per i nerazzurri con Sibilli che entra al posto di Morutan per l'ultimo quarto d'ora di gioco. Al 78' arriva il gol che chiude definitivamente i conti. Torregrossa lancia del corridoio Tramoni e il corso apre il destro in area mettendo a segno il raddoppio.

Il tabellino

PISA-BENEVENTO 2-0

Pisa: Nicolas: Calabresi, Caracciolo, Barba, Esteves; Touré (49' Beruatto), Nagy, Marin; Morutan (77' Sibilli), Moreo (60' M. Tramoni); Gliozzi (60' Torregrossa). A disposizione Livieri, Hermannsson, Mastinu, Zuelli, Gargiulo, De Vitis, Rus, L. Tramoni. Allenatore Luca D'Angelo

Benevento: Paleari; Pastina (46' Letizia), Leverbe, Tosca; Improta, Schiattarella (72' Koutsoupias), Acampora, Foulon; Karic (46' Pettinari), Farias (64' Carfora); Simy (64' La Gumina). A disposizione Manfredini, Lucatelli, Kubica, Jureskin, Agnello, Viviani, Veseli. Allenatore Dagoberto Carbone al posto dello squalificato Roberto Stellone

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Reti: 35' Moreo, 78' Tramoni

Ammoniti: Schiattarella, Karic, Farias, Marin, Pettinari, Nagy

Espulso Leverbe per doppia ammonizione

Note: Spettatori presenti 7306 di cui 4950 abbonati. Recupero 3' pt, 4' st