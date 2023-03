Siena, con l'Alessandria finisce a reti bianche

Paloschi, durante Siena Alessandria

Siena, 18 marzo 2023 – Finisce a reti bianche al Franchi. In quella che mister Pagliuca aveva definito alla vigilia una partita “importantissima per la Robur e per Siena tutta” i bianconeri non riescono a buttarla dentro. Non riescono a perforare la retroguardia dell’Alessandria, che si accontenta del punticino, prezioso in ottica salvezza. Un peccato, perché il Siena parte bene, riversandosi da subito nella metà campo grigia: brividi per gli ospiti all’8, con la punizione di Disanto che chiama agli straordinari Liverani. L’Alessandria risponde al 14’ con la conclusione dalla distanza di Nichetti. Al 19’ Belloni apre per il solito Disanto, Collodel si avventa sulla palla, ma la sua conclusione viene deviata. Sugli sviluppi dell’angolo Favalli manda fuori.

Insidiosa al 25’ la punizione di Martignango. Con lo scorrere dei minuti l’Alessandria è più propositiva ma non crea grossi grattacapi alla retroguardia bianconera. Dall’altra parte ci provano Orlando e Paloschi, ma in qualche modo Liverani si salva. In chiusura di tempo il colpo di testa di Sabbione, per poco, non beffa la Robur. I bianconeri si rendono di nuovo pericolosi a inizio ripresa: Disanto serve Orlando che di petto fa sponda a un ottimo Collodel: Liverani si supera. Per il Siena l’occasionissima arriva al 12’: ancora Disanto colpisce il palo. I grigi ribattono con la punizione di Sini che Lanni respinge. Al 26’ Raimo prova a sbloccarla dalla distanza, Liverani para in due tempi. Al 29’ alto di poco il colpo di testa di Checchi. Al 37’ Leone tira una gran botta, il portiere grigio si fa trovare pronto. L’ultimo acuto della gara il tiro dalla distanza di Paloschi, alto.

SIENA (4-3-2-1): Lanni; Raimo (42’ st Berazotti), Crescenzi, Riccardi, Favalli; Belloni (42’ st Buglio), Leone (42’ st Picchi), Collodel (32’ st Castorani); Orlando (17’ st Meli), Disanto; Paloschi. Panchina: Leoni, Ciurli, Petrelli, Verduci, Motoc, De Santis, Franco. All.: Pagliuca.

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Baldi, Checchi, Sabbione, Sini; Rota (36’ st Guidetti), Nichetti, Mionic (10’ st Speranza), Gazoul (10’ st Perseu); Martignago (42’ st Pagani), Galeandro. Panchina: Marietta, Rossi, Renault, Lombardi, Nunzella, Ghiozzi, Ascoli, Pagani, Lamesta. All.: Lauro.



ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria (Pascali-Pilleri/Bocchini).



AMMONITI: Sabbione, Riccardi, Galeandro, Nichetti, Belloni, Crescenzi.



NOTE: Angoli 8-1 per il Siena. Recupero: 1’ pt e 5’ st; spettatori 2437 (2070 abbonamenti, 333 biglietti emessi di cui 34 per il settore ospiti).