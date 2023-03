Gubbio-Lucchese 2-0, Di Stefano trascina i rossoblù

Gubbio-Lucchese, il rigore realizzato da Arena (Gavirati)

Gubbio (Perugia), 18 marzo 2023 – Seconda vittoria di fila per il Gubbio, secondo due a zero consecutivo, arrivato dopo una prestazione positiva, che permette ai rossoblù di guadagnare ulteriore fiducia e di affrontare in maniera decisa le ultime quattro gare della regular season. Sugli scudi un prorompente Di Stefano, che continua a segnare e a dimostrare il suo valore, con la spensieratezza che solo un ventenne può avere.

E dire che la Lucchese era entrata in campo con un piglio migliore: al 7° ci prova Quirini ma non crea patemi, poi al 12° Romero, tutto solo, colpisce di testa su cross di Bruzzaniti ma Di Gennaro è miracoloso e salva. Il Gubbio, che non riesce a trovare un buon ritmo partita, si fa vedere al 21°: punizione di Arena dalla sinistra, in area svetta Redolfi ma Cucchietti respinge con un grande riflesso. Il match, dopo una fase centrale compassata, si riaccende nel finale di tempo. Al secondo dei due minuti di recupero Cucchietti commette una clamorosa ingenuità, lasciando, sul rinvio, il pallone a disposizione di Arena che glielo scippa e subisce fallo. L’arbitro, il signor Ramondino di Palermo, comanda ammonizione per il portiere ospite e rigore per il Gubbio, che proprio Arena trasforma spiazzando Cucchietti e infilando il suo ottavo centro in campionato. Braglia fa entrare Bulevardi e Dutu, che riescono a dare nuova linfa ai rossoblù: dopo tre minuti Nicolao scende sulla sinistra, Di Stefano raccoglie il cross e fa la sponda per Vazquez che al volo manda a lato. La Lucchese accusa lo svantaggio, ma si fa vedere nuovamente al 66°, quando Bianchimano da pochi passi non trova clamorosamente la porta dopo che il tiro di Rizzo Pinna era stato murato dalla difesa rossoblù. Il neo entrato Arras prova a farsi vedere al 75°, ma il suo destro su assist di Corsinelli, viene respinto in corner da Cucchietti. Ci pensa Di Stefano, migliore in campo, a mettere l’oliva nel Martini: a nove dalla fine raccoglie palla al limite dell’area e fa partire un destro violentissimo che sbatte sulla traversa ed entra in rete. Continua così il momento magico dell’attaccante classe 2002, che insacca il quarto gol in campionato, il terzo di fila dopo quelli contro Cesena e Recanatese.

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Portanova (st 1’ Dutu), Redolfi, Bonini; Morelli (st 25’

Corsinelli), Rosaia, Bontà (st 1’ Bulevardi), Nicolao; Arena (st 19’ Toscano), Di Stefano; Vazquez

(st 19’ Arras). All. Braglia A disp. Greco, Semeraro, Signorini, Buzzi, Tazzer, Vitale.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli (st 15’ Visconti),

Franco, Tumbarello (st 28’ Di Quinzio); Bruzzaniti (pt 19’ Rizzo Pinna), Romero (st 15’

Bianchimano), Fabbrini (st 28’ Ferro). All. Maraia A disp. Coletta, Galletti, Bachini, D’Ancona,

D’Alena, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria.

ARBITRO: Ramondino di Palermo (Morea-Fedele)

MARCATORI: pt 47’ Arena (r), st 36’ Di Stefano.

NOTE: calci d’angolo 7-0; ammoniti: Tiritiello, Portanova, Vazquez, Redolfi, Cucchietti, Romero,

Quirini; recupero: pt 2’; st 4’; spettatori 814 di cui 62 ospiti.