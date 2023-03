Fiorentina-Lecce, viola a caccia di continuità vincente. Probabili formazioni e tv

YRTHERWT

Firenze, 19 marzo 2023 – Reduce dalla trionfale, ma faticosa, trasferta turca in Conference League, la Fiorentina cerca di arrivare alla sosta con una nuova vittoria per consolidare la continuità vincente e scalare posizioni anche in campionato. In caso di successo sarebbe la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Contro il Lecce, che è in posizione relativamente tranquilla (a +8 dal Verona terzultimo) ma non ancora del tutto al sicuro, sarà un impegno difficile, anche perché i viola hanno nelle gambe la battaglia di Sivasspor. Vincere, però, sarebbe preziosissimo per dare ancora più spinta alla rimonta viola in campionato.

Per quanto riguarda le scelte di Italiano, il turnover dovrebbe essere relativo. In attacco Cabral è favorito su Jovic, il tridente a sostegno dovrebbe vedere Gonzalez, Barak e Saponara (con questi ultimi due che a Sivas non erano nell’undici titolare).

Centrocampo con i confermatissimi Mandragora e Amrabat, in difesa probabile l’utilizzo di Venuti al posto di Dodo e di Igor al posto di Quarta (accanto a Milenkovic) con capitan Biraghi che recupera il suo posto a sinistra.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Barak, Saponara; Cabral. Allenatore: Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella; Maleh, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo; Oudin. Allenatore: Baroni

Arbitro: Abisso di Palermo