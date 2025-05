Poliziotto muore mentre va al lavoro, si sente male alla guida: dramma in superstrada

Montecatini, 11 maggio 2025 – Era partito da Pistoia per andare al lavoro, al commissariato di Montecatini. Durante il viaggio in auto, per percorrere quella manciata di chilometri, ha accusato un malore. Antonio Cristalli, poliziotto nelle volanti del commissariato di Montecatini, ha fatto appena in tempo a uscire dalla carreggiata e ad accostare l’auto lungo la superstrada, all’altezza dell’uscita Pistoia ovest.

E’ riuscito a scendere dalla macchina. Poi la tragedia, che si è consumata alle prime luci di questa mattina, domenica 11 maggio, attorno alle 6,30 a Pistoia. Cristalli, 53 anni, è stato trovato senza vita vicino alla sua auto, accasciato. Sono stati due giovani automobilisti che si sono resi conto di quello che era accaduto a prestare i primi soccorsi e a lanciare l’allarme.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari inviati dal 118, con l'automedica e un'ambulanza della Misericordia ma per il poliziotto, residente in un paese della Valdinievole, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nient’altro da fare se non constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Pistoia.