Il dibattito sul Parco di Pinocchio: "È in discussione la gestione o il passaggio della proprietà?"

Nei giorni scorsi, il consigliere della Fondazione Nazionale Carlo Collodi Massimo Cottini aveva espresso perplessità sulle prospettive dell’asset economico e culturale della stessa Fondazione, denunciando la mancanza di documenti e informazione sui passaggi societari e sulla consistenza dei debiti cui è esposta. Il gruppo Uniti per Pescia, con una nota congiunta dei responsabili di Partito Democratico, Pescia è di Tutti e Una Storia Nuova, aveva definito "paradossale" la situazione che si è venuta a creare. Il gruppo di maggioranza consiliare si è detto contrario alla privatizzazione, "in modo diretto o indiretto", del Parco di Pinocchio. Posizione, questa, che è condivisa dal consigliere regionale Marco Niccolai.

Niccolai ricorda i numerosi interventi pubblici fatti nell’area, sul ponte di Ponte all’Abate, sull’asfalto della via Lucchese, per la definizione delle due ipotesi di prefattibilità della variante, sui marciapiedi, poi "i circa 4 milioni di euro del Pnrr in favore della Fondazione Collodi per Giardino Garzoni e Parco di Pinocchio". Il consigliere regionale ricorda come la Fondazione Collodi sia sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura, cui spetta il controllo della sua situazione anche economica. Si dice, però, preoccupato dal "parallelismo tra l’emergere di tali difficoltà (economiche ndr) e l’annunciata accelerazione su nuovi progetti di sviluppo".

Anche Niccolai si dice preoccupato dall’ipotesi del passaggio di proprietà del Parco, struttura nata negli anni ‘50 "con contributi statali e comunali – ricorda –, nonché i proventi di una sottoscrizione nazionale fra gli alunni delle scuole inferiori".

"Se è in discussione il passaggio di proprietà a un privato con scopo di lucro – afferma Niccolai – i cittadini hanno il diritto di saperlo", perché "il passaggio del diritto di proprietà non è dare in gestione un bene significa perderlo per sempre e questo rileva ancora di più se si tratta di un parco monumentale realizzato al tempo in gran parte con fondi pubblici. Non bastano rassicurazioni a mezzo stampa, se si vuole essere trasparenti occorre rendere pubblici gli atti sullo stato della situazione".

Emanuele Cutsodontis