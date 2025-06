Fiamme sul tir per il trasporto auto. Paura e traffico in tilt sulla A11

Paura e caos, ieri mattina, all’altezza del chilometro 48 dell’autostrada A11, tra Chiesina Uzzanese e Altopascio, a causa delle fiamme scoppiate a bordo di un mezzo per il trasporto di auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 12.30, causando il blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con grande professionalità, hanno domato le fiamme sprigionate dalla macchine bruciate trasportata dal mezzo. Nel frattempo, in mezzo al traffico bloccato, gli automobilisti hanno guardato con grande preoccupazione quello che stava accadendo. La paura è stata appesantita dalla lunga attesa affinché la situazione venisse portata alla normalità. Le persone più in difficoltà, senza dubbio, sono state quelle che avevano bambini piccoli in macchina. Pianti e caldo hanno creato anche grande tensione a chi stava andando al mare, convinto di trascorrere una bella giornata. L’incendio, tra l’altro, è scoppiato nelle immediate vicinanze del ponte autostradale. Una situazione che ha fatto preoccupare ancora di più per gli eventuali rischi legati alla struttura. I vigili del fuoco hanno agito con particolare attenzione anche in relazione al fatto che il grande mezzo di trasporto era pieno di carburante. Eventuali esplosioni non sarebbero state una possibilità così remota. Anche gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini sono giunti sul posto per tenere sotto controllo il traffico ed evitare ulteriori incidenti. La circolazione nel tratto di Con il trascorrere del tempo, i vigili del fuoco sono riusciti a domare completamente le fiamme. Intorno alle 13.30, la situazione è stata risolta, anche se il traffico ha continuato a scorrere su una corsia per alcune ore. Il grande mezzo stava trasportando autovetture e spetterà ai vigili del fuoco ricostruire la dinamica dei fatti che ha portato allo scoppio dell’incendio.