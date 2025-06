Incendio di sterpaglie. Chiusa l’autostrada

Attimi di paura nella tarda mattinata di ieri per un incendio scoppiato a Piano del Quercione, che ha costretto per qualche ora alla chiusura in via precauzionale dell’autostrada. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero: la loro azione ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, in una giornata in cui il vento avrebbe potuto creare qualche problema in termini di proliferazione dell’incendio.

Sul posto anche l’amministrazione comunale per seguire passo dopo passo l’andamento delle operazioni. "L’incendio è presumibilmente partito da un abbruciamento – fanno sapere dal Comune – e da una proprietà privata si è esteso, anche a causa del vento, verso l’autostrada che è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e la polizia municipale".

Oltre al lavoro ’sul terreno’, le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento aereo: nello specifico, è stato impiegato un elicottero, che ha effettuato degli sganci per andare a domare le fiamme nei punti più a rischio. "L’incendio è comunque rimasto a debita distanza dalle abitazioni e dai fabbricati e non si sono ravvisati rischi per la popolazione". Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17, l’incendio è stato dichiarato spento e l’autostrada è stata riaperta in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’antincendio boschivo per le operazioni di bonifica del sito. L’abbruciamento da cui sarebbe partito l’incendio, infine, è regolare: il divieto emesso dalla Regione scatta solo oggi.