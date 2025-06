Medaglia al merito civile. A settembre ci sarà la targa. Ma è lite sulle mozioni

Il prossimo 19 settembre, anniversario della Liberazione della città, sarà inaugurata la targa per commemorare il conferimento a Pietrasanta della medaglia d’argento al merito civile. Giovedì il consiglio comunale ha approvato infatti la mozione della minoranza, su proposta dell’Anpi, per collocare la targa conferita dal prefetto nel 2018 per il sacrificio della popolazione durante l’ultima guerra. "Ringrazio l’Anpi e il suo presidente Giovanni Cipollini – dice il sindaco Alberto Giovannetti – per la proposta avanzata lo scorso 25 aprile di ricordare con un presidio fisso il conferimento alla città della medaglia. Ringrazio inoltre il consiglio comunale per aver sottoscritto, insieme alla giunta, l’impegno a concretizzare questo proposito in occasione del prossimo il 19 settembre". Unico astenuto il neo consigliere della Lega Massimiliano Simoni: "Non sono contrario alla targa, ma trovo ridicolo e anacronistico il riferimento all’antifascismo e ai partigiani che avrebbero liberato Pietrasanta: sono stati gli americani, con buona pace del Pd".

Bocciata, invece, la mozione con cui Filippo Macchiarini (Alternativa per Pietrasanta) chiedeva di aumentare il servizio di noleggio con conducente (Ncc) portando il numero di autorizzazioni da 8 ad almeno 10. "Era una proposta concreta – ricorda Macchiarini – nata dalle sollecitazioni delle categorie economiche e da un’attenta analisi dei bisogni di cittadini e turisti. La maggioranza sostiene che la proposta è già all’attenzione degli uffici, fatto sta che approvare la mozione avrebbe potuto accelerare l’iter e dare risposte tempestive". Nota polemica, infine, da parte del Pd in merito alla statua di Leone X: "Di fatto l’amministrazione ha ritrattato il posizionamento del monumento in piazza Matteotti. Il sindaco, titubante, tra mille remore ha fatto capire che non è detto che sia quella la location, smentendo le proprie dichiarazioni di qualche mese fa".

Daniele Masseglia