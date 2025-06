"Viareggio by Night". È partito il bus notturno. Il servizio sarà gratuito

È partito ieri sera il nuovo servizio di bus notturno "Viareggio By Night", fornito da Autolinee Toscane per collegare piazza d’Azeglio con la Darsena. Con una prima, sostanziale novità rispetto a quanto anticipato nei giorni scorsi: grazie al lavoro del sindaco Giorgio Del Ghingaro, la navetta sarà gratuita. Chi sceglierà di vivere le notti viareggine in piena sicurezza e spostandosi in modo sostenibile non pagherà il biglietto, grazie a uno sforzo economico del Comune.

Il sindaco aveva anticipato questa possibilità. Già la scorsa settimana, in sede di presentazione dell’iniziativa, aveva avanzato alcune perplessità sui titoli di viaggio e in particolare sul fatto che il biglietto per il "Viareggio By Night" non potesse integrare il ticket del bus che viaggia sul lungomare, fino a Forte dei Marmi. Del Ghingaro aveva annunciato che avrebbe voluto rivedere qualcosa, e così ha fatto. L’intesa con Autolinee Toscane è stata trovata: una parte dei costi sarà coperta dal Comune, e così la mobilità sostenibile e sicura nell’estate viareggine diventa un’opportunità ancora più appetibile per i giovani.

"Il nostro obiettivo, perfettamente in linea con quello di Autolinee Toscane, è favorire una mobilità sostenibile, accessibile e moderna – spiega Del Ghingaro –; è importante che sempre più persone scelgano mezzi pubblici ed ecologici come le e-bike e le biciclette tradizionali. La Darsena è un’area splendida e molto frequentata: cittadini e operatori economici ci hanno chiesto un intervento per valorizzarla e renderla più fruibile, e noi abbiamo risposto con un progetto concreto, innovativo e gratuito. È un’iniziativa in cui crediamo molto: ci auguriamo che tanti, soprattutto i più giovani, ne usufruiscano per vivere la Darsena in modo sicuro, sostenibile e sereno".

La linea nottura sarà replicata stasera e domani, e poi di nuovo il prossimo fine settimana (dal 27 al 29). Dopodiché, sarà attiva per tutto luglio e agosto, dal mercoledì alla domenica, e infine il primo fine settimana di settembre (dal 5 al 7). In programma c’è una corsa ogni ora a partire dalle 20,50 e fino alle 3,50 del mattino. La linea ricalca il percorso della linea urbana diurna 35: piazza d’Azeglio, stazione, via Coppino, via Menini, Darsena) e dunque permette di raggiungere in sicurezza i locali del viale Europa.

Inoltre, in piazza d’Azeglio sarà possibile ’cambiare’ con il "Versilia By Night", giunto alla terza edizione, che da Torre del Lago porta fino a Marina di Carrara (con interscambio a Forte dei Marmi). Anche questo servizio è partito ieri sera e va avanti per tutta la notte, dalle 19 alle 6 del mattino, al costo di 5 euro e mezzo pagabili a bordo in contanti o con Tiptap contactless. Anche in questo caso, Viareggio ha contribuito alla realizzazione del servizio.