Aperto il cantiere a Vado. Un nuovo parcheggio creato senza cemento

Parte un altro cantiere , stavolta a Vado, dove sta per nascere un nuovo parcheggio da circa 50 posti nel lotto di terreno collegato all’area di sosta già esistente, vicino alle scuole. L’ampliamento prevede 48 nuovi posti auto (di cui 3 per portatori di handicap e 2 stalli rosa), 9 stalli per motocicli e 19 stalli per biciclette. Il tutto corredato da piantumazioni a verde, cestini, panchine e un nuovo impianto di illuminazione. Questa nuova area di sosta si propone sì di ampliare le zone a parcheggio per i fruitori della scuola e residenti in genere, ma anche come punto di snodo e di intermodalità per raggiungere altre frazioni camaioresi (Metato, Lombrici, Candalla, Greppolungo, Casoli, Trescolli).

Inoltre, il parcheggio sarà collegato a un nuovo percorso ciclopedonale, che verrà realizzato in seguito, di collegamento tra via Nuova e via di Mezzo. Specifica peculiarità di questo parcheggio è la progettazione in invariante idraulica: non una colata di cemento, ma pavimentazione in autobloccanti che rende l’area totalmente permeabile e non lo pone come un’infrastruttura ad alto rischio dal punto di vista idrogeologico.

Il parcheggio è stato finanziato da un bando di Regione per un investimento, tra Vado e il parcheggio di Capezzano, di 750mila euro. "Parte l’ennesimo cantiere di questo mandato, ma apriamo anche una stagione di nuovi parcheggi per il territorio di Camaiore – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; l’impegno che ci prendemmo con i cittadini due anni fa era quello di realizzare aree a parcheggio nelle frazioni. Dopo via Fondi, Vado e Dogana, entro fine anno sorgeranno nel territorio numerose nuove aree: in via Cafaggiolo a Capezzano, in via Fondi a Camaiore, a Buchignano, due nelle Seimiglia, uno a Panicale".

Presente al sopralluogo anche l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli. "Questi due nuovi parcheggi a Camaiore sono il risultato di due bandi della Regione resi possibili da una legge ispirata dal presidente Giani – spiega Baccelli –; da sottolineare tanto l’importanza di creare zone adibite alla sosta in queste due aree, quanto la scelta del Comune di procedere con lavorazioni che non impermeabilizzano il terreno".