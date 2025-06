Bellettini e la frana della Parignana: "Evitare chiusura della Marlianese"

"In seguito alle recenti notizie del blocco dei lavori alla frana della Parignana a causa di sconsiderati tagli da parte del governo, circa il 70% di fondi in meno nei prossimi due anni, il consigliere comunale Andrea Bellettini porterà un’interrogazione per chiedere alla giunta maggiori delucidazioni e maggiore impegno nell’affrontare la questione". L’annuncio arriva dal gruppo ’Montecatini: il futuro è nel nome’. "La notizia di tagli così ampi da parte del governo Meloni per la nostra provincia – prosegue la minoranza – è allarmante se pensiamo all’enorme patrimonio che deve gestire e alle problematiche pregresse che chiedono risposte. Riguardo la frana di Parignana sulla Marlianese, dopo quattro anni di traffico alternato che ha fatto perdere ore a numerosi cittadini e guidatori, la notizia dell’inizio dei lavori pareva fosse la fine di questo calvario. invece ora vi sarà un nuovo blocco dei lavori a data da definirsi. La cosa peggiore è il rischio di una chiusura totale della strada se la situazione dovesse peggiorare, dividendo definitivamente il Comune in due." A quel punto, secondo il gruppo di opposizione, l’unica strada percorribile per arrivare a valle sarebbe la stradina ripida e stretta che dalla ex discoteca Excalibur porta a Vangile.

Secondo Bellettini "il Comune deve evitare in ogni modo che si arrivi a questo punto e, anzi, a nostro avviso, anche se consci del fatto che non sia di sua diretta competenza, debba avere un ruolo da protagonista in quanto il problema affligge maggiormente i nostri cittadini e la nostra città. Per questo chiediamo che venga avviato un confronto a tutti i livelli a partire da Governo e Regione per trovare una soluzione. Inoltre, che si lavori bene sulla prevenzione, il nostro territorio collinare e non ha molte fragilità, la ricetta è sempre la stessa prevenire è meglio che curare".