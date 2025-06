Caldo, afa e cattivi odori dai rifiuti. “Ora il ritiro due volte al giorno”

Montecatini, 25 giugno 2025 – La stagione estiva ha portato la temperatura all’interno dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti fino a 70 gradi, e in vari punti della città sono stati segnalati cattivi odori provenienti dai contenitori destinati all’organico. L’odore degli avanzi di cibo si è propagato in alcune strade, anche durante le ore notturne. Un disagio che in una realtà a vocazione turistica non è facile da sopportare. Il Comune correre ai ripari e chiede ad Ato Toscana Centro e Alia, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di incrementare lo svuotamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti organici nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. Gli uffici del settore governo del territorio e ambiente hanno appena ricevuto dalla giunta mandato per attivare una variante al contratto di servizio in modo da poter agire in questo senso. L’obiettivo della giunta è quello di portare lo svuotamento dei raccoglitori destinati ai rifiuti organici da una a due volte al giorno. In questo modo, secondo il Comune, sarebbe possibile alleviare in modo significativo la portata dei cattivi odori.

“Durante il periodo estivo – sottolinea la giunta nella delibera di indirizzo appena approvata - sul territorio comunale si riscontra, di consuetudine un incremento dei rifiuti prodotti della frazione organica e, stanti le condizioni climatiche più calde, una maggiore velocità di decomposizione di questi rifiuti, con i conseguenti miasmi provenienti dai contenitori di detta frazione, posizionati su strade e aree pubbliche del territorio”. L’amministrazione comunale conferma che “sono recentemente pervenute per le vie brevi alcune segnalazioni da parte della cittadinanza in merito ad esalazioni moleste provenienti dai suddetti contenitori, per le quali è necessario offrire una risposta, attivando opportune procedure”.

Nei giorni scorsi, il Comune ha espresso soddisfazione per l’avvio del progetto Priority che, attraverso la App di Alia, consente di segnalare al gestore del servizio l’abbandono di rifiuti, con la garanzia della rimozione entro tre ore dall’area Unesco ed entro sei nelle aree più periferiche di Montecatini. La città viaggia con una media di otto segnalazioni al giorno, mentre Firenze si attesta su 25.