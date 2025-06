Via Ribocco: caos viabilità: "Tir e buche sulla strada. Promesse non mantenute"

Le cose dovevano essere sistemate in primavera, avevano detto le istituzioni, ma nel frattempo è passato anche il solstizio d’estate. E i residenti di via Ribocco, al confine tra Monsummano e Pieve a Nievole, lo hanno notato esattamente come non hanno dimenticato quanto fu detto riguardo alla sistemazione di quella strada. Il problema emerse lo scorso anno, quando alcuni residenti della strada segnalarono le criticità mai superate e, anzi peggiorate dopo l’adozione della nuova viabilità a Pieve a Nievole.

A quelle segnalazioni ne seguirono altre anche di ex residenti che avevano lasciato quella zona e che sostenevano che i problemi di quella via non erano mai stati presi in considerazione seriamente da nessuna amministrazione comunale e che adesso sonoo solo peggiorati. "Diversi mesi fa – fanno sapere gli attuali residenti di via Ribocco – sulle condizioni generali e di viabilità di via Ribocco l’assessore del Comune di Monsummano Arcangelo Crisci prometteva che entro la primavera avrebbe provveduto a far asfaltare in toto via Ribocco dichiarando, inoltre, che avrebbe pure preso in considerazione l’aspetto di una viabilità a senso unico. Purtroppo il tempo ha dato ragione a chi come me non credeva alle parole degli amministratori, perché nulla è stato fatto entro la primavera".

I problemi di quella strada sono infatti peggiorati dopo l’adozione della nuova viabilità a Pieve a Nievole, a seguito della quale tutto il traffico si riversa, più o meno legittimamente, in via Ribocco, usata spesso come scorciatoia anche da camion e mezzi pesanti, nonostante le ridicole dimensioni della carreggiata e nonostante gli espliciti divieti di transito per mezzi sopra un certo peso. Tutto questo ha portato a deteriorare l’asfalto già compromesso da anni di mancata manutenzione, come sottolineano alcuni residenti, e che presenta a questo punto problemi di sicurezza. "In tutta onestà però – proseguono gli abitanti – in quanto in realtà l’assessore qualcosa ha fatto fare: ha investito in due forse tre sacchi di bitume a freddo per tappare qualche buca aggiungendo toppe alle toppe la cui esigua durata si tradurrà in ulteriori disagi che dovranno essere sommati a quelli causati dal mancato senso unico. Ma se scrivessi a Salvini riusciremmo ad ottenere qualcosa di più?".

Arianna Fisicaro