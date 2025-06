"Gratitudine per le cure dell’ospedale"

"Nella vita non dobbiamo sempre criticare gli errori ma ringraziare, sopratutto quando ti offre una seconda possibilità". Lo afferma Nadia Ciappei, chiudendo la lettera che ci ha scritto per descrivere l’esperienza avuta nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Ss.Cosma e Damiano, dove la madre è stata ricoverata per due settimane dopo un infarto. "Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per le cure e l’assistenza prestata – afferma – in tutto il personale medico e paramedico ho trovato comprensione, attenzioni e tanta professionalità. Un ringraziamento particolare all’UO Emodinamica dell’Ospedale S.Jacopo di Pistoia, intervenuto con estrema urgenza ma con efficienza fondamentale al caso. Fin dal mio arrivo, ho percepito un’atmosfera di professionalità, competenza e, soprattutto, umanità. Siete stati in grado di infondermi fiducia e tranquillità in un momento così delicato. Il vostro approccio empatico, la vostra attenzione ai dettagli e costante disponibilità sono stati fondamentali per affrontare la situazione critica che si era prospettata".

Un grazie speciale al primario, Stefano Stroppa, "per la competenza e disponibilità e per la capacità di spiegare chiaramente la situazione e le possibili terapie", senza dimenticare gli altri medici del reparto, gli infermieri e gli OSS. "Siete stati un punto di riferimento costante durante la degenza della mamma – spiega Ciappei – senza mai farla sentire di peso, sempre pronti ad alleviare le preoccupazioni e a rispondere alle domande. Mia madre è tornata a casa consapevole di essere stata curata al meglio e con la gratitudine nel cuore".