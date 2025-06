Campostaggia, tre carrozzine donate dai Lions Club per migliorare la qualità di vita dei pazienti fragili

Campostaggia (Siena), 20 giugno 2025 – Tre carrozzine nuove per ridurre l’allettamento e migliorare il comfort dei pazienti dell’Ospedale di Comunità di Campostaggia. È il dono che i Lions Club della zona O del distretto 108 LA – ovvero i club di San Gimignano – Via Francigena, Siena, Siena “Torre di mezzo”, Chianti e Valdelsa – hanno consegnato ieri alla struttura sanitaria della Val d’Elsa.

Le carrozzine, dotate di tavolino, sono pensate in particolare per i pazienti geriatrici, spesso costretti a lunghi periodi a letto. Il loro utilizzo permetterà di favorire la mobilità, migliorare l’autonomia quotidiana e sostenere le attività terapeutiche e assistenziali.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte diverse figure sanitarie e rappresentanti istituzionali. Tra loro Manuela Giotti, responsabile delle cure primarie della zona distretto dell'Alta Val d'Elsa, e Dalila Angela Volpe, responsabile della COT (Centrale Operativa Territoriale) dell’area, una struttura che coordina l’assistenza sul territorio, facilitando la continuità delle cure tra ospedale e domicilio. Presenti anche Nelita Rigatuso, coordinatrice infermieristica dell’Ospedale di Comunità, Alessandro Perrone, coordinatore organizzativo della struttura, oltre alla rappresentanza dei Lions Club della zona O guidata dalla presidente Marta Biotti.

Proprio Alessandro Perrone ha sottolineato il valore del gesto:«Ringraziamo i Lions Club della zona O, in particolare il dottor Marchetti, per questa vicinanza concreta alla nostra struttura. Le carrozzine saranno preziose per gestire al meglio i pazienti con difficoltà motorie, sia nel nostro ospedale di comunità che nell’hospice. È un dono che parla di attenzione alle persone più fragili e ci sprona a proseguire con impegno il nostro lavoro per la comunità».

Marta Biotti, presidente dei Lions Club della zona O, ha spiegato come questa iniziativa si inserisca in un percorso più ampio: «Abbiamo ideato questo progetto a partire dalle esigenze del territorio. Dopo la consegna di otto tablet per la telemedicina alla Rsa Campansi di Siena, abbiamo raccolto anche questa richiesta da Campostaggia. Da sempre, il Lions Club International si muove su vari fronti della sanità: questo è il nostro modo per essere utili, in modo concreto».

Un gesto semplice, ma carico di significato, che dimostra ancora una volta quanto la collaborazione tra il volontariato e le strutture sanitarie pubbliche possa fare la differenza, giorno dopo giorno, nella vita di chi ha più bisogno.