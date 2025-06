Da Firenze all’Ucraina: via alla missione “Un aiuto ino-ssidabile”

Firenze, 20 giugno 2025 – Tutto parte da Firenze. Da un’idea, da un’urgenza, da una domanda che non lascia indifferenti: “Cosa possiamo fare, oggi, per chi in Ucraina continua a vivere sotto le bombe?” È così che nasce “Un aiuto ino-ssidabile per l’Ucraina”, la nuova missione umanitaria promossa dall’associazione fiorentina Ino-ssidabile, in collaborazione con i Frontline Aid Riders, gruppo di fotoreporter e operatori umanitari indipendenti attivi da anni nei territori europei in stato d’emergenza.

Un furgone è pronto a partire. Non è solo un mezzo carico di beni essenziali, ma un ponte tra chi può tendere la mano e chi, ogni giorno, vive sotto l’assedio della guerra. Carico di materiali sanitari, dispositivi salvavita, beni di prima necessità e anche di cibo e materiali per la cura degli animali, il furgone attraverserà l’Ucraina da sud a nord: da Odessa a Leopoli, passando per Kherson, Kramatorsk, Sloviansk, Kharkiv e Kyiv. Ogni tappa sarà un incontro diretto con organizzazioni fidate e attive sul campo, realtà che operano nei luoghi più duramente colpiti e troppo spesso dimenticati.

Il cuore di tutto, però, batte a Firenze. È da qui che l’associazione Ino-ssidabile ha raccolto i primi materiali, coinvolto i partner, curati i dettagli. Il progetto è nato grazie a un dialogo diretto con chi vive e lavora in Ucraina, ogni giorno, da più di due anni. Si tratta dunque di una iniziativa che risponde precisamente a bisogni concreti. I materiali saranno consegnati a centri medici e ospedali, al battaglione civile 206 nel Donbas, alla rete GudPoint e a TacMed a Kyiv. Una parte importante sarà destinata anche a Polina Bobneva, attivista impegnata fin dall’inizio della guerra nel salvataggio di animali dalle zone colpite dai bombardamenti. A lei verranno consegnati cibo per cani, antiparassitari e materiali specifici per la cura e la protezione degli animali abbandonati.

Tra i beni trasportati ci saranno medicinali donati da farmacie e aziende farmaceutiche, due barelle offerte da due diverse Misericordie, e infine il furgone stesso, che una volta conclusa la missione resterà in Ucraina come ulteriore dono a una realtà locale, per facilitare i trasporti nelle zone più critiche.

Il viaggio sarà documentato in tempo reale attraverso il sito www.frontlineaidriders.org , dove sarà possibile seguire ogni tappa, conoscere i destinatari degli aiuti, sostenere il progetto e proporre future collaborazioni. Il sito ospiterà anche testimonianze e immagini dal campo. E sempre attraverso questa pagina sarà possibile far arrivare il proprio contributo economico.

La missione sarà presentata ufficialmente mercoledì 26 giugno alle ore 18 a Monte San Savino, durante un evento aperto a tutti. Sarà l’occasione per incontrare chi partirà e ascoltare le motivazioni dietro questo gesto. La partenza è prevista per il 29 giugno, da Firenze. A bordo del furgone ci saranno tre volontari, tra cui Niccolò Celesti, fotoreporter di guerra. Tutti impegnati a titolo gratuito, uniti dalla volontà di aiutare.

Questa è la seconda missione organizzata da Ino-ssidabile. La prima, lanciata subito dopo lo scoppio della guerra, ha portato aiuti umanitari ai profughi in fuga, tra cui alimenti per bambini, vestiti, cibo per animali e volantini informativi per chi desiderava raggiungere l’Italia con i propri animali domestici.