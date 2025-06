Musica, danza e sfilata di moda. Seano in festa

Sere d’estate a Seano per divertirsi e fare solidarietà. Dal 3 al 6 luglio alla pista Rossa l’associazione "Festa Santissimo Crocifisso" organizza quattro serate con tematiche diverse.

Giovedì 3 serata ludico-motoria con una camminata per le vie del paese in collaborazione con Jolly Runner e Asd Podistica Quarrata. Il ritrovo dei partecipanti per le iscrizioni sarà alle 18,30. La camminata, per quanto in pianura, avrà un percorso di 6 km, la quota di iscrizione è 5 euro con pacco gara oppure 2 euro senza pacco gara. Al termine, possibilità di prenotazione del ristoro (panino con bevuta e ciambella a 10 euro). Il servizio sanitario sarà curato dalla Misericordia di Seano. Per informazioni: 335.8459696. Alle 21,30 musica con dj Samuele Blackhat Fedi con musica pop dance.

Venerdì 4 alle 21 ci sarà lo spettacolo di danza "Multiversodanza" di Quarrata "Danza in festa". Poi sabato 5 dalle 21 sfilata di moda e acconciature a cura dei commercianti di Seano e Tavola. Domenica 6 alle 21,30 musica dal vivo a cura del gruppo "L’isola di Uait" dove raccontano i dieci anni più belli della musica italiana.

Tutte le sere ci saranno gli stand gastronomici dell’associazione festa Santissimo Crocifisso, i gonfiabili per i bambini e la pista quad, il mercatino di "Io creo" dedicato all’artigianato al femminile ed altri hobbisti. Il giovedì e il venerdì arriverà il pony per i bambini a cura dell’associazione Chiavastone Rance di Prato. I ricavato della festa servirà per contribuire all’allestimento della festa quinquennale del Santissimo Crocifisso che si terrà nella parrocchia di Seano nel 2027.

M. Serena Quercioli