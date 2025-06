"La Piazza dei bambini". La città diventa un parco giochi

Si chiama "La Piazza dei Bambini 2025 on the road" ed è il progetto artistico e culturale che, ormai da alcuni anni, coinvolge direttamente i ragazzi di Lastra a Signa nell’ideazione degli eventi. Sono infatti proprio gli alunni delle scuole e i membri del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi a definire il programma, che si articola da giugno a settembre in diverse aree del territorio.

Promosso dalla Compagnia Mascarà – Teatro popolare d’arte, con Fondazione Cr Firenze, nell’ambito del bando "Partecipazione Culturale/Periferie", il festival può contare sulla direzione artistica di Francesco Giorgi ed è sostenuto dal Comune e da numerose realtà associative. Il filo conduttore è lo slogan "Play On!".

Tanti gli appuntamenti. Si partirà l’11 giugno (alle 18, piazza del Comune e Giardino dietro le mura) con l’inaugurazione della kermesse, fra musica, danza, letture, laboratori, installazioni e maratona intergenerazionale. Il 25 giugno a Malmantile (alle 19, giardino Il Poggione) ecco laboratori, pizza, spettacoli di magia e osservazione delle stelle. Il 2 luglio a Porto di Mezzo (alle 18, giardini della scuola Dante Alighieri) laboratorio "Ricciorto", con fiabe al tramonto e spettacolo di burattini, mentre il 9 luglio Brucianesi (ore 18, piazza don Giulio Facibeni) ospiterà laboratori, racconti, performance circensi e musica.

Si proseguirà il 16 luglio (alle 17) a Villa Caruso con laboratori, racconti musicali dal mondo e "drumcircle" al tramonto, mentre il 23 luglio a Ponte a Signa (alle 19, Fiera di Sant’Anna) ci saranno laboratori musicali e andrà in scena lo spettacolo "Cenerentola Rock". Il 5 settembre a Carcheri (alle 18, Circolo Arci) chiusura con la costruzione di un teatro in miniatura, pizza e spettacolo.