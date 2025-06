Donatori di sangue, la generosità (di gruppo) della Guardia di Finanza di Siena

Siena, 20 giugno 2025 – Nuovo gesto di generosità da parte dei militari della Guardia di Finanza di Siena, che si sono recati in gruppo per la donazione periodica di sangue al Centro Emotrasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dalla dottoressa Elena Marchini. Presente, in rappresentanza della direzione aziendale, la direttrice sanitaria Maria De Marco. Un momento importante che rappresenta l’impegno e il supporto costanti da parte del Comando provinciale della GdF di Siena per la donazione di sangue ed emocomponenti: un gesto tanto semplice quanto prezioso, specie nel periodo estivo quando la richiesta in tal senso cresce. La collaborazione per la donazione di sangue, con donazioni periodiche, è partita nel 2023 quando la Guardia di Finanza fu la prima forza di polizia ad aderire al protocollo dedicato alle donazioni di sangue sottoscritto con l’Aou Senese e le associazioni di volontariato della città e del territorio.

"La nostra presenza testimonia lo spirito di servizio e solidarietà che anima ogni giorno l’impegno delle fiamme gialle senesi – ha detto il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Pietro Sorbello – Essere al fianco della comunità con la donazione sangue è un atto di cittadinanza responsabile. Ringrazio i colleghi donatori, perché è un orgoglio vedere la nostra uniforme anche come simbolo di generosità e di vita, e ringrazio l’Aou senese per l’incessante impegno nel promuovere la donazione del sangue”.

"Accogliere questa donazione di sangue collettiva è per noi motivo di profonda gratitudine – ha sottolineato la direttrice sanitaria dell’Aou Senese Maria De Marco – Specie nel periodo estivo, gesti come questo hanno un impatto reale e diretto sulla salute dei nostri pazienti. Ringrazio la Guardia di Finanza di Siena per la sensibilità dimostrata e ciascun donatore per il contributo concreto alla vita dell’ospedale e della comunità. La collaborazione tra istituzioni, in nome della salute pubblica, è un valore che va sempre sostenuto”.