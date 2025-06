Aiuti per i più deboli. C’è la stazione di posta

Una stazione di posta per offrire accoglienza e un primo orientamento verso una presa in carico multidisciplinare destinata alle fasce più deboli della società sta per nascere in città. Arriva anche in Valdinievole il nuovo strumento per contrastare la marginalità sociale e sostenere i cittadini in difficoltà nella ricerca delle soluzioni più adeguate. La Società di Soccorso Pubblico e la Misericordia sono gli unici due candidati che, con un progetto unico, hanno risposto al bando pubblicato dalla Società della Salute. La stazione di posta. Il nuovo servizio, in via provvisoria, inizierà a funzionare nella sede della Società di Soccorso Pubblico in via Manin, per poi trasferirsi, in via definitiva, all’ex istituto Pacinotti, il cui immobile è di proprietà della Misericordia, e sarà ristrutturato grazie ai fondi del Pnrr. Le stazioni di posta, nell’ambito dei servizi sociali, sono centri che offrono accoglienza, orientamento e supporto a persone in situazioni di vulnerabilità, in particolare senza dimora o in condizione di povertà. Questi centri non sono semplici dormitori, ma fungono da punto di accesso a una rete di servizi più ampia, che include l’orientamento ai servizi sociali, l’aiuto nella compilazione di pratiche, l’accesso all’alloggio e altre forme di supporto. Non sono luoghi di ricovero o alloggio, ma offrono un punto di accesso a servizi che possono portare all’ottenimento di un alloggio e ad altre forme di aiuto. Offrono assistenza nella compilazione di documenti, domande per l’ottenimento di sussidi o altre pratiche necessarie per l’accesso ai servizi. Queste realtà collaborano con i servizi sociali del territorio, con le associazioni e con altri enti per garantire un’offerta integrata di servizi.

Da. B.