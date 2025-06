Nuovi arrivi per la polizia municipale. Si attende il bilancio consuntivo

Montecatini Terme (Pistoia), 23 giugno 2025 – È fissata per lunedì 30 giugno, alle 19, la seduta del consiglio comunale in cui sarà votato il consuntivo 2024 dell’amministrazione. Il via libero del provvedimento, che arriva in ritardo a causa dei numerosi impegni degli uffici, consentirà alla giunta di procedere con le assunzioni annunciate per la polizia municipale.

Dal primo luglio, prenderà servizio a tempo pieno anche la nuova comandante Paola Nanni. Il sindaco Claudio Del Rosso in queste settimane ha più volte ribadito il suo impegno per il comando. “Purtroppo – spiega il sindaco – negli ultimi cinque anni e, quindi, prima dell’arrivo della nostra amministrazione, la brutta abitudine di approvare il consuntivo in ritardo era diventata un’abitudine. Il nostro impegno è quello di invertire la rotta. Al netto degli agenti di polizia municipale che andranno in pensione e saranno tutti sostituiti, subito dopo l’approvazione del consuntivo procederemo con l’assunzione di cinque nuovi agenti e un funzionario. Tra fine anno e l’inizio del 2026, inoltre stabilizzeremo i tre assunti a tempo determinato, ormai in servizio da un triennio, prendendone altri tre a termine”.

Fratelli d’Italia e Lega però non condividono le dichiarazioni e le scelte della giunta e vanno all’attacco, con un comunicato congiunto dei gruppi consiliari. “Avendo più volte udito parlare in sedi ufficiali dell’avvenuto potenziamento dell’organico della polizia municipale – dice il centrodestra - per aver chiarezza abbiamo chiesto di avere un dettaglio sull’organico in forza alla polizia municipale di Montecatini alla data del 30 aprile 2024 e del 30 aprile 2025. La risposta del sindaco si può sintetizzare in questo modo: un vigile a tempo indeterminato in più, quattro

vigili a tempo determinato in meno, un funzionario in meno in quanto nel frattempo comandato a un altro ente. Il potenziamento del personale della Polizia Municipale, fotografato al 30 aprile, si sostanziava in quattro unità a disposizione in meno rispetto spetto all’anno precedente. Spacciare questo come potenziamento dell’organico è davvero originale”. Fratelli d’Italia e Lega ammettono che è “pur vero che da luglio inizierà una campagna di reintegro di personale, che porterà alla assunzione di un funzionario e di cinque agenti a tempo indeterminato e verso fine estate, se queste sono le premesse e non ci saranno altre uscite dall’organico, il grande potenziamento si sarà sostanziato in due unità in più rispetto al 30 aprile 2024, per benefici impercettibili sul territorio”.