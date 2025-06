Il Lions Club Montecatini dona alla città un ritratto di Dino Scalabrino

Tante persone presenti alla cerimonia organizzata dal Lions Club di Montecatini in collaborazione con l’amministrazione comunale per commemorare la figura del professor Dino Scalabrino, nel 50° anniversario della sua scomparsa e nel 70° anniversario del club. Lions ha donato un olio su tela raffigurante il professor Scalabrino. Dopo i saluti del cerimoniere Simone Scatizzi, il presidente Franco Baldaccini ha fatto un lungo e articolato discorso sulla storia di Scalabrino legata a quella della città. Sia lui che Eugenio Pancioli hanno sottolineato che "l’iniziativa testimonia la collaborazione tra il Lions Club e le istituzioni locali a favore della comunità, oltre a rappresentare un significativo gesto di solidarietà, nella volontà di ricordare Dino Scalabrino, una persona di grande spessore che ha lasciato un segno profondo nella storia cittadina e del lionismo". Scalabrino è stato ricordato come un instancabile promotore delle acque termali e della città.

L’opera pittorica dipinta ad olio su tela dall’autore Maurizio Giorgi, donata dal Lions Club di Montecatini Terme verrà esposta, dopo il completamento della ristrutturazione in corso, al Museo delle Terme/Acque termali ex-Palazzina Regia. La descrizione dell’opera è stata affidata a Renzo Cardini. Il sindaco Claudio Del Rosso ha ringraziato gli artefici dell’iniziativa. Soddisfatta anche Beatrice Chelli, vicesindaco e assessore alla cultura. Il compito di descrivere la figura di Scalabrino da un punto di vista storico è stato affidato al ricercatore Roberto Pinochi.