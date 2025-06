Il nuovo Gambrinus. Il Caffè storico si rinnova: "La rinascita di un’icona"

La città ritrova un pezzo della sua storia. Il Salotto degli Artisti, lo storico Gran Caffè Gambrinus di Montecatini, in viale Verdi, fondato nel 1913, è tornato a nuova vita con lo scopo di salvaguardare, promuovere e recuperare la sua storia e il suo vissuto. L’obiettivo è rendere nuovamente il Gambrinus un punto di riferimento per la città e non solo, un luogo di socialità e di incontro, costantemente animato da un’offerta culturale e artistica continuativa. I nuovi gestori sono molto contenti di questa avventura.

"Entrare nei locali del Gambrinus – spiegano - è un viaggio a ritroso nella memoria storica del luogo, dove, dagli inizi del secolo scorso, si sono dati appuntamento tra i maggiori artisti e protagonisti della vita culturale, artistica e anche della dolce vita del nostro paese. Un posto dove si respira la storia. Il nostro sforzo è far tornare il Gambrinus a essere quello che è stato, uno dei maggiori centri culturali non solo di Montecatini ma dell’intera regione, la rinascita di un’icona, un luogo che appartiene alla memoria di questa città. Un’eredità importante, ce la metteremo tutta".

Alla serata, condotta dalla madrina Stefania Orlando, hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, rappresentanti dell’amministrazione comunale, sindaci e delegazioni dei comuni limitrofi, associazioni culturali, esponenti del mondo alberghiero e numerosi enti locali di rilievo. Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere Lorenzo Dall’Olio, che ha portato i saluti della città e sottolineato l’importanza di un luogo simbolico come il Gambrinus nel rilancio culturale e turistico di Montecatini. Mentre, a raccontare la memoria storica del Gran Caffè Gambrinus è stato lo scrittore e storico Roberto Pinochi.

L’intera serata è stata accompagnata dalla musica dal vivo della talentuosa violinista e dal sassofonista Paolo Grossi. Inoltre, gli ospiti hanno potuto ammirare le opere di arte contemporanea selezionate dalla galleria JF Contemporary Art. La madrina dell’evento, la showgirl Stefania Orlando ha espresso grande entusiasmo. "Oggi – ha sottolineato - questo bellissimo luogo torna ufficialmente a vivere, con una veste nuova, mantenendo il fascino del passato, ma proiettandosi con entusiasmo nel futuro".

Daniele Bernardini