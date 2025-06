Municipale, il cambio al vertice. Paola Nanni è il nuovo comandante

Paola Nanni sta per diventare il nuovo comandante della polizia municipale. Come emerso nelle scorse settimane, Alessio Pippi, dalla fine dello scorso anno, ha fatto domanda di mobilità per il Comune di Uzzano, a causa di motivazioni del tutto personali, dove, a metà giugno prenderà servizio. Nanni, originaria di Pescia, al momento, è alla guida della polizia municipale di Montale e, fino a qualche anno fa, ha guidato quella di Pieve a Nievole. Avendo partecipato al bando dello scorso anno, non dovrà partecipare ad alcuna selezione ulteriore, perché presente subito dopo Pippi nella graduatoria in vigore. La nuova responsabile della polizia municipale ha lavorato anche a Ponte Buggianese e Lamporecchio. Nanni, nata nel 1966, ha conseguito una laurea specialistica e un master di primo livello in materie giuridiche, criminologiche e sociologiche. È stata relatrice anche in occasione di convegni riguardanti varie tematiche legate ai Comuni. Nel periodo della gestione associata della polizia municipale nella Valdinievole Est è stata vicecomandante degli uffici che comprendevano Pieve a Nievole, Monsummano, e Larciano. Intanto, il Comune prosegue le procedure per attivare in tempi rapidi l’assunzione di cinque agenti della polizia municipale. Marco Silvestri, assessore alla polizia municipale, conferma che il Comune, a breve, interverrà sulle dotazioni informatiche del comando di polizia municipale.

"Abbiamo trovato una situazione senza dubbio da aggiornare e ammodernare – sottolinea l’esponente della giunta – che vogliamo mettere a posto il prima possibile. Non appena sarà riorganizzato un po’ meglio l’organico, vogliamo che la polizia municipale vada a svolgere con maggiore intensità quelli che sono i suoi compiti specifici. Puntiamo ai controlli di attività presenti sul territorio, alla prevenzione e alla repressione della violazione del Codice della strada, al controllo del territorio in sinergia con tutte le forze dell’ordine, fino a intensificare le verifiche sui contratti di locazione presenti relativi ad abitazioni presenti in città. Sapere chi vive effettivamente in un’abitazione è fondamentale per la sicurezza di tutti". Sulla vicenda relativa alla richiesta di mobilità presentata da Pippi per Uzzano, nelle scorse settimane era stata presentata un’interrogazione da parte del consigliere di minoranza Andrea Bonvicini per avere conferma sulle voci che stavano circolando. L’assessore Silvestri ha confermato la notizia, sottolineando i motivi strettamente personali della decisione da parte dell’interessato.

Daniele Bernardini