Video virale, Martini viene ricevuto dal premier albanese Rama

Doveva essere un semplice viaggio di lavoro in Albania quello di Alessandro Martini, showman e volto della tv social Televisium. Ma si è trasformato in una avventura. Il mattatore montecatinese, che in passato ha lavorato anche in diverse televisioni regionali e segue spesso eventi a carattere nazionale come il festival di Sanremo, era partito per realizzare un video promozionale di una clinica odontoiatrica. "Il volo da Pisa per Tirana era fissato per il 20 giugno – racconta –, ma prima del decollo siamo stati fermi sulla pista per almeno un’ora e mezza. C’era una gomma da cambiare, doveva arrivare da un altro aeroporto. A un certo punto mi sono risentito, ho fatto un video per denunciare l’ennesimo disservizio e l’ho pubblicato su Facebook". Un record: quasi due milioni di visualizzazioni in due ore. "Avevo messo in luce – spiega Martini – la questione dei disagi che spesso danneggiano il turismo, soprattutto in Albania che è una terra meravigliosa. Sono arrivato a Tirana e già mi riconoscevano tutti, all’aeroporto e sul taxi".

Insomma, il video è diventato virale. Il viaggio lo aveva organizzato Ervis Gramsci, albanese innamorato di Montecatini Terme che ha molto lavorato per consentire ai suoi connazionali di votare dall’Italia per le elezioni politiche albanesi. "Ho anche ricevuto un riconoscimento per la promozione turistica dell’Albania – continua Martini –, poi il video denuncia è diventato virale e sono stato ricevuto dal primo ministro Edi Rama al palazzo del governo. Così, ho potuti intervistarlo. Come dico sempre, io non sono un giornalista ma un uomo di spettacolo. Una sorta di front man. Abbiamo parlato di Montecatini, è diventata una vera e propria missione di scambio culturale". Martini ha invitato il primo ministro a fare un viaggio a Montecatini. "Vedremo se riuscirà a passare da queste parti".

Giovanna La Porta