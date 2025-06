Targa a Tonfoni per la vittoria del campionato

Profeta fuori patria e adesso celebrato anche a casa, in quella Montecatini dove è cresciuto e ha allenato, e dove il suo cognome - dal punto di vista cestistico - ha un certo peso. L’impresa compiuta in sella al Dany Basket Quarrata, promosso in Serie B Nazionale per la prima volta nella sua storia, ha garantito ad Alberto Tonfoni un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale montecatinese e in particolare dal sindaco Claudio Del Rosso, che lo ha accolto nel tardo pomeriggio di ieri. "Fa assolutamente piacere ricevere un riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale della tua città per un’impresa sportiva compiuta fuori da casa - afferma il coach ex Altopascio e Lucca - Ringrazio il sindaco Del Rosso per la sensibilità e l’amicizia dimostrate. Ovviamente è un premio che idealmente condivido con i veri protagonisti di questa promozione in Serie B Nazionale, ossia la società, lo staff, la squadra e i tifosi di Quarrata".

Grande artefice della clamorosa cavalcata dei mobilieri, Tonfoni è stato da pochissimo confermato come timoniere di Quarrata, con cui vivrà la quarta stagione consecutiva. Arrivato quando ancora la società biancoblu disputava il campionato di Serie C, l’allenatore ha vissuto con il sodalizio del presidente Gino Giuntini una rapida ascesa, che ha portato il Dany Basket a toccare un livello mai raggiunto finora. E nella prossima annata, Tonfoni avrà il piacere di sfidare da vicino le due compagini della sua città, con l’ambizione di sgambettarle.

Francesco Bocchini