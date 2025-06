Ricetta Malborghetto: "Osare e accelerare per trionfare ancora. Mai accontentarsi"

di Laura ValdesiSIENAOltre 600 a tavola, tanti i giovani. Che hanno lavorato sodo per rendere possibile l’evento che chiude i festeggiamenti della vittoria del 4 luglio 2024. "Il vittorioso è un sognatore che ci ha creduto fino in fondo", le parole del priore Massimo Spessot rivolte in primis al capitano Alessandro Toscano e al fantino Brigante "che hanno regalato all’Onda questo splendido trionfo". A una Contrada, ha sottolineato Spessot, "di cui il popolo di Malborghetto, operoso e ingegnoso, è profondamente innamorato. Un sentimento importante non solo per le attività di tutto l’anno ma anche perché, insieme e con unità di intenti, nulla ci è precluso. Sia che venga organizzata una serata in Malborghetto, sia che si faccia Ondeon". Spessot li ha invitati "a continuare così, sì lezzi e scorbutici, ma innamorati e con la porta del cuore sempre aperta".

Il capitano Alessandro Toscano ha ringraziato tutti di averlo aspettato dal 3 maggio al 14 giugno rivolgendo un plauso particolare poi ad Antonio Siri per come aveva preparato Tabacco. Un grazie anche alla stalla, ai mangini, al priore e a tutto lo staff. Naturalmente a don Emanuele. E’ ripartito dalle parole della cena della prova generale, Toscano, quando annunciò di essere "pronto a scrivere la storia". Così è stato grazie a tutti i protagonisti del successo, compreso "un grande uomo, Carlo Sanna" al quale Toscano ha augurato di poter alzare il nerbo nuovamente, già nella prossima Carriera. Poi il capitano di Malborghetto ha indicato ai suoi contradaioli le parole chiave per il futuro. Vale a dire osare e accelerare. Mai accontentarsi "ma avere coraggio e ardire di compiere mosse tali da rendere l’Onda" sempre più forte nelle strategie paliesche. Accelerando ancora, nonostante la vittoria di 4 Carriere sulle ultime 14 corse. A dare l’esempio è stato Brigante che, grazie ad entrambi questi ’ingredienti’, dopo l’infortunio è tornato ancora più forte. E adesso tutti concentrati sull’estrazione a sorte dell’Assunta.