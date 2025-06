Paycare, pressing dei sindacati: "Rispetto della clausola sociale"

Preoccupazione per il futuro occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati alla sede di Monteriggioni di Konecta Paycare srl. Lo afferma Giuseppe Cesarano (nella foto), segretario generale di Fim Cisl Siena. Questo alla luce, spiega Cesarano, "della comunicazione formale del cambio di appalto per il servizio di Customer Care e gestione dei Sistemi Informativi regionali affidato da Aria Spa al nuovo raggruppamento temporaneo di impresa composto da BVTech Spa (mandataria) e Network Contacts Srl (mandante)".

Aggiunge Cesarano, riguardo alla questione che interessa i ventisei lavoratori direttamente interessati: "La normativa vigente in materia di clausola sociale (Legge 11/2016, articolo 1 comma 10) tutela i lavoratori in caso di subentro tra imprese per appalti analoghi, imponendo la continuità occupazionale per il personale impegnato nelle stesse attività di call center. Tuttavia non accetteremo alcuna forma di dumping contrattuale o di lavoro a ribasso". Da qui la richiesta: "Con forza chiediamo il pieno rispetto della clausola sociale e la totale salvaguardia di tutti i posti di lavoro. Non molleremo di un centimetro, come abbiamo sempre fatto. I lavoratori non sono numeri da spostare o tagliare, ma persone con dignità, diritti e professionalità maturate nel tempo".

In materia di rapporti con l’azienda, infine, "Fim Cisl è disponibile a partecipare all’incontro sindacale richiesto, ma fin da ora dichiara - conclude Cesarano - che sarà pronta a far valere ogni strumento sindacale e legale a tutela dell’occupazione e del rispetto dei contratti".

Paolo Bartalini