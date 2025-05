Il monito dei sindacati:: "No a spezzatini in viale Toselli"

Sabato 10 maggio si terrà a Siena il ’Giubileo dei lavoratori’ promosso dal Servizio per la Pastorale Sociale e del lavoro dell’Arcidiocesi. L’appuntamento è alle 9,30 nella chiesa di San Girolamo in Campansi dove, alle 10 monsignor Benedetto Rossi offrirà una riflessione su ’Il lavoro, un’alleanza sociale che genera speranza’.

Alle 11,15 il pellegrinaggio fino alla chiesa della Ss. Annunziata dove saranno presenti alcuni sacerdoti per le confessioni. Alle 12 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice (salvo altre indicazioni), alla presenza di una delegazione di lavoratori Beko.

Intanto i sindacati ribadiscono: "Vogliamo un progetto di reindustrializzazione serio e duraturo. Abbiamo chiesto che tutte le forze politiche e istituzionali, a partire dalla Regione, si impegnino affinché la reindustrializzazione diventi realtà nel più breve tempo possibile considerato che il 31 dicembre si spegneranno le macchine nello stabilimento di viale Toselli".

E ancora: "L’obiettivo resta chiaro e non negoziabile: salvaguardare l’intero perimetro occupazionale dei 299 lavoratori, come previsto dall’accordo – si rimarca –. Non accetteremo soluzioni parziali, spezzatini produttivi o proposte che non garantiscano un futuro lavorativo stabile, dignitoso e con una visione di lungo periodo".