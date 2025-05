Raid negli orti a San Miniato: "Danni, presi gli ortaggi"

di Laura ValdesiSIENAGli orti urbani di San Miniato sono una comunità. Perché non rappresentano solo un’occasione per coltivare il fazzoletto di terra assegnato ma anche per prendersi cura del territorio. E, cosa non secondaria, socializzare. Conoscere altre persone, creare una rete e condividere esperienze. Zappando l’orto comune, come accaduto di recente, e tagliando l’erba. Mangiando poi tutti insieme. Per questo motivo l’ennesimo raid a San Miniato, questa volta con danneggiamento delle strutture, ha indignato e fatto salire la pressione a mille ai tanti – almeno una trentina – che conducono uno dei ’100mila orti in Toscana’, progetto che ha visto Siena pioniera.

L’"episodio vergognoso", così lo definisce il Comitato di gestione sulla pagina social – è accaduto il primo maggio. Giorno in cui, peraltro, c’era chi si era recato ad annaffiare e svolgere piccoli lavoretti nel proprio appezzamento. "Alcuni ignoti hanno rotto degli ingressi introducendosi illecitamente per rubare le verdure coltivate da alcuni ortolani. La nostra comunità non è nuova ai furti. Però adesso oltre a rubare, questi criminali hanno danneggiato la proprietà pubblica che con tanta passione cerchiamo di preservare". A far infuriare l’atto vandalico: una staccionata buttata giù, abbattuto anche un cancelletto. "Una decina gli orti visitati – spiega il Comitato –; a qualcuno hanno portato via i cesti di insalata pronti per essere mangiati, ad altri invece è stato sbarbato l’aglione, le cipolle. Poi, siccome erano troppo indietro, sono stati buttati via". Persino una cesta con le piantine pronte per essere messe a dimora è stata rubata, il contenitore rinvenuto vuoto. Da un’altra parte. Tutti pensavano che fosse avvenuto di notte invece, siccome qualcuno ha lavorato all’orto anche il primo maggio, l’orario in cui hanno agito è stato fissato fra le 13 e le 15. L’invito, se qualcuno ha notato movimenti strani, è a contattare in privato i componenti del Comitato "per rintracciare questi vandali e ladri".

E domani i componenti si riuniranno per valutare, com’è assai probabile, l’idea di presentare (questa volta) una denuncia formale. L’orto per qualche famiglia rappresenta un aiuto prezioso.