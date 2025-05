Graduatorie Ata. Aperte le domande

Fino alle 14 del 19 maggio è possibile presentare domanda per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie Ata 24 mesi, strumento fondamentale per accedere ai ruoli e alle supplenze nell’anno scolastico 2025/26. La procedura, riservata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali con almeno 24 mesi di servizio anche non continuativi, è per soli titoli e non prevede prove d’esame. Le domande si inviano esclusivamente online attraverso il portale Polis – Istanze online, raggiungibile dal sito del ministero dell’Istruzione oppure da inpa.gov.it.

In Toscana i profili richiesti comprendono assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico, cuoco, infermiere, guardarobiere e operatore dei servizi agrari, ma non è possibile inviare domanda in tutte le province per tutti i ruoli. Ad esempio, cuochi, infermieri e guardarobieri sono richiesti soltanto ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa Carrara e Prato, mentre per i collaboratori scolastici è possibile fare domanda in tutte le province toscane.

La principale novità di quest’anno è l’obbligo della Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (Ciad) per tutti i profili tranne quello di collaboratore scolastico, ma soltanto per i nuovi ingressi: chi è già inserito in graduatoria e intende semplicemente aggiornare la propria posizione non deve presentarla.

Per maggiori informazioni sul percorso per diventare personale Ata è disponibile una guida sul sito del ministero all’indirizzo www.mim.gov.it/personale-ata.