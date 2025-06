Orari straordinari per il Palio. Musei comunali e rettorato aperti

Aperture straordinarie per i giorni del Palio. Cominciamo dal Comune di Siena con il Museo Civico e la Torre del Mangia. Oggi e domani il Museo Civico apertura dalle 10 alle 17,30. Il 2 luglio chiusura al pubblico. La Torre del Mangia oggi dalle 10 alle 15 e domani dalle 10 alle 14,30 mentre il 2 luglio sarà visitabile dalle 10 alle 13. La biglietteria chiuderà 45 minuti prima dell’orario di chiusura.

Anche l’Università partecipa alla giornata di festa cittadina con l’organizzazione di visite guidate, gratuite e aperte a tutti, alla sede centrale del rettorato. Mercoledì 2 il palazzo del rettorato dell’ateneo sarà aperto in via straordinaria (Banchi di Sotto 55). Le visite guidate gratuite si terranno alle 10.30 e alle 12. Per partecipare occorre iscriversi online, le informazioni sono pubblicate sul sito di ateneo (www.unisi.it/unisilife/eventi/visite-guidate-palazzo-rettorato-palio). L’appuntamento sarà di fronte al monumento nel cortile del palazzo in anticipo sull’orario indicato. Sarà possibile visitare le sale storiche e le opere in esse conservate, a partire dall’Aula Magna realizzata nel 1939 su progetto di Arturo Viligiardi e Guido Bonci Casuccini, per continuare con la Sala Consiliare dove sono visibili gli affreschi di Bernardino Mei e Deifebo Burbarini, rappresentanti santi legati all’Ordine dei Gesuiti che abitarono l’antico convento, e con l’aula magna storica risalente al 1826 su progetto di Agostino Fantastici.

La visita si concluderà nello spazio un tempo occupato dall’Oratorio degli artisti che è stato inglobato nel cortile di accesso al palazzo del rettorato, dove si possono osservare, tra gli altri, il monumento ai Caduti di Curtatone e Montanara, la lapide dedicata a Giulio Bianchi e il monumento funerario di Guglielmo di Ciliano e Niccolò Aringheri. La visita guidata si tiene nell’ambito del progetto "Ateneo svelato" ed è promossa dai referenti del Percorso storico di ateneo, una delle otto realtà del Sistema museale universitario senese (Simus). In occasione della giornata di festa cittadina le strutture universitarie, anche nelle altre sedi, saranno chiuse.

