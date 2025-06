Il ritorno dell’Onda. Cianchino e Oriolu volano

La metà degli anni Novanta non ha visto cavalli che hanno spiccato come assoluti protagonisti: ma sicuramente fra i nomi da ricordare c’è Oriolu de Zamaglia, che vince il 2 luglio 1995 con Salvatore Ladu detto Cianchino per la Contrada Capitana dell’Onda. Per questa Carriera, importante fu il fatto che il Nicchio, che aveva avuto in sorte Delfort Song, per un infortunio dovette rinunciare a correre il 2 luglio.

Ricordiamo la dinamica della corsa: parte benissimo la Tartuca, ma il primo San Martino chiude di fatto questo Palio, con l’Onda che prende la testa e vi resterà per tutti e tre giri. All’arrivo dietro all’Onda ecco la Pantera, con La Fanfara e il Pesse: continua così la sfida fra questi due fantini. Dopo dieci anni torna Malborghetto al successo: capitano vittorioso è Massimo Castagnini con i tenenti Giulio Minelli e Bernardino Radicchi, mentre il barberesco è Valerio Gentilini. Priore dell’Onda che coordinerà la festa era Nello Cancelli.

Sono anni importanti per il fantino Salvatore Ladu detto Cianchino: questo è il suo settimo successo nel Campo. È anche il suo 32esimo Palio corso. L’anno successivo arriverà al suo ottavo trionfo con la storica vittoria per il Bruco, la Contrada che l’ha lanciato nel mondo del Palio. Correrà fino al luglio del 2005 con Elfo di Montalbo per la Chiocciola. Aveva esordito il 3 luglio 1978 nel Valdimontone con Tornado.

Una grande carriera che avrebbe potuto raccogliere molto di più, sempre sottolineata dal coraggio di montare non solo talvolta cavalli scomodi, difficili, ma anche giubbetti pesanti senza tanto curarsi di imbattersi in difficili rivalità. La Carriera del 2 luglio 1995 sarà ricordata anche per l’esordio di Alberto Riccieri detto Salasso, fantino senese che monta per l’occasione il cavallo Telepass per la Giraffa. Salasso correrà 23 volte con tre vittorie per la stessa Giraffa, Selva e Drago. Il suo ultimo Palio risale al 2 luglio 2018 nell’Istrice con il cavallo Trattu de Zamaglia.

Per l’Onda si tratta di un inequivocabile successo prima di una interruzione di trionfi che durerà fino al 2 luglio 2012, prima di altre ravvicinate "esplosioni": Malborghetto tornerà alla vittoria il 16 agosto 2013, il 16 agosto 2017 e il 4 luglio 2024. Successi con Luigi Bruschelli detto Trecciolino, Giovanni Atzeni detto Tittia. gli ultimi due con Carlo Sanna detto Brigante.