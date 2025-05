A Mociano si parla di giubbetti. Scompiglio: "Bruco, bel rapporto. Istrice e Lupa? Entrambe aperte"

di Laura Valdesi

SIENA

"Palio complesso". E ancora: "Carriera difficile". "Un rebus le monte, tante strade aperte per i big che saranno contesi". E poi "potrebbero esserci debutti". Frasi che a Mociano andavano per la maggiore. L’attenzione era sì per i cavalli ma soprattutto per i fantini più giovani visto che la rosa dei mezzosangue, sebbene non si siano visti tanto, ruoti intorno a nomi abbastanza consolidati. Naturalmente è il 28 maggio: fra un mese molto potrebbe cambiare. Un rebus provare già a mettere i colori di un giubbetto ai fantini. "L’estrazione? L’ho guardata a casa insieme a Ilaria, con noi anche Tommaso", spiega Scompiglio.

La sorte ti ha strizzato l’occhio.

"Per adesso. L’estrazione è andata bene. Contrade dove posso andare, poi come sempre dipenderà da cavalli e situaizoni. Il primo tassello è stato messo, manca però tutto il resto".

Positivo, dunque.

"Ci sono state in passato tante situazioni peggiori sulla carta".

E’ uscito anche il Bruco per cui c’è grande attesa per vedere se si celebreranno le ’nozze’ fra via del Comune e Scompiglio.

"Una Contrada con cui ho ottimi rapporti. Mi hanno seguito e dimostrato attenzioni, non posso che essere contento e ringraziarli. Poi servono il cavallo, la fortuna e la situazione".

Come sono i rapporti con la Lupa?

"Tengo rapporti con tutti. Li ho aperti con tutti. Non ho fatto grosse scelte, ma solo quello che avevo detto a inizio anno. Ossia di tenermi più Contrade possibile aperte".

Ti sei ripreso bene dall’infortunio.

"Sì, a posto, solito allenamento. Ci ha fermato un po’ l’acqua, non ha aiutato neppure per i cavalli. L’importante è essere arrivato bello carico fino in fondo facendo quello che c’era da fare".

Non ha dato vantaggi Scompiglio?

"No, no. Non mi riesce neppure ad essere bugiardo. Credimi è così. Tanto non mi riesce tanto".

Più Contrade di Tittia?

"Ma sai, conta poco. Ricordo che quando montai il palio nella Giraffa c’era solo questa Contrada che mi affidava Sarbana. Toccò a lei e c’ho vinto. E uscivo da un cappotto. Il Palio è talmente strano che a volte si indirizza da solo".

Cavalli: prenderanno i migliori o magari Benitos rischia?

"Giusto che ci siano tutti, se ci sono".

Bruco, Valdimontone, Chiocciola...

"Certo, c’è anche la Pantera. Le altre le ho lasciate aperte"

Anche l’Istrice?

"Ho lasciato tutto aperto fino ad ora, non ho chiuso niente".

Camollia compresa, dunque.

"Ribadisco, sia la Lupa che l’Istrice. Sono stato tutto l’inverno così è inutile che le vada a chiudere ora".

Il capitano della Pantera lancia un appello: dentro i migliori.

"Giusto così, ripeto, se ci sono tutti. Quanto a Benitos e Anda e Bola vanno di pari passo".

Meglio con la rivale o senza?

"Ho sempre cercato di fare quello che credevo giusto. Chiaro che senza è un Palio più tranquillo. Con l’avversaria devi essere pronto a fare più tipi di corsa, da essere vincente puoi dover guardare la rivale. Dipende da ghiandine e canape. Alla fine vincono comunque anche le Contrade che hanno la rivale".

Tornando al Bruco: anche Tittia se gli piacesse il cavallo potrebbe strizzare l’occhio alla Contrada.

"Il Bruco è come la Giraffa, la Selva e il Drago che hanno libertà di monta su tutti. E’ il bello di chi non ha l’avversaria quello di spaziare nelle varie situazioni".

Quindi ci sarà concorrenza?

"Ci sta, si vedrà al momento".

Volevi pensare più a Jonatan: lo farai davvero?

"Lo voglio fare, cercherò di portare avanti questa teoria. Non sono più un bambino, mi garberebbe rivincere. Non perché devo ma ho proprio voglia".

Disposto anche a un cachet più basso pur di avere la chance?

"Sì, sì".