Immersione fatale all’Argentario. Sub muore davanti al figlio. Inutile la corsa al Misericordia

MONTE ARGENTARIOAvrebbe dovuto essere un sabato di spensieratezza con amici e anche con il figlio. Una bellissima giornata di sole che ha invogliato a fare un’immersione nel bellissimo mare dell’Argentario. Ma qualcosa è andato storto, oppure si è trattato di una tragica fatalità. Questo saranno gli accertamenti successivi a stabilirlo. Al momento i pochi fatti emersi sono che il cinquantenne di Prato ha accusato un malore mentre stava facendo un’immersione nelle acque antistanti Porto Santo Stefano, davanti al Lungomare dei Navigatori. Ed è poi morto in ospedale a Grosseto dove sarebbe arrivato in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei sanitari dell’ospedale Misericordia, per strapparlo alla morte, poche ore dopo la disperata riemersione l’uomo è deceduto. Da quanto appreso il sub ieri mattina stava facendo un’immersione a 25 metri di profondità quando gli amici si sono accorti che qualcosa non andava e sono corsi in suo aiuto. Insieme al grupo di amici, anche il figlio era presente e pare che proprio lui si sia accorto che qualcosa non andava. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto è intervenuta un’imbarcazione della Guardia costiera e una della Guardia di finanza di Porto Santo Stefano oltre all’ambulanza infermieristica della Misericordia che ha atteso il sub sul lungomare Navigatori per poi trasferirlo all’ospedale di Grosseto dove purtroppo è deceduto. Sembra che il gruppo di amici fosse partito per l’immersione in mare con un diving dell’Argentario. Non è escluso che sul corpo del cinqnuantenne venga disposta l’autopsia per capire meglio che cosa ha fatto smettere di battere il suo cuore. Decisione che sarà presa nelle prossime ore.