Tre giorni nei ’Giardini chiusi’. Orbetello Book Prize al via

Ai Giardini chiusi si apre l’Orbetello Book Prize. Alle 21 si alzerà il sipario sul festival letterario dedicato alla narrativa, per tre giorni di incontri con autori, letture e riflessioni sulla letteratura contemporanea. A condurre le serate sarà la giornalista del Tg2 e scrittrice Carola Carulli. Protagonista della serata inaugurale sarà Paola Mastrocola, che presenterà il suo ultimo romanzo ‘Il Dio del fuoco’, accompagnata dallo scrittore e critico Eugenio Murrali. Il libro racconta la storia di un figlio respinto dalla madre, che continua a cercarla nonostante l’odio che lo guida. Domani sarà il turno di Enzo Fileno Carabba con ‘L’arca di Noè’, mentre domenica salirà sul palco Romana Petri per presentare ‘La ragazza di Savannah’. Gran finale domenica con la cerimonia di premiazione: saranno assegnati il premio per la miglior opera di narrativa contemporanea, il tributo alla carriera a Ben Pastor e la menzione speciale a Nikolai Prestìa per ‘La coscienza delle piante’.

Paolo Di Paolo guida la giuria che ha selezionato le opere ed è stata composta da Ritanna Armeni, Fausto Carotti, Teresa Ciabatti, Roberta Colombo, Silva Gentilini, Lorena Manini, Eugenio Murrali, Sandra Petrignani e Giorgio Razzoli.

Riccardo Bruni