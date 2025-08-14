Primo match a San Marino. Bbc, un ko senza lottare

Sconfitta amara per il Bbc Grosseto nella prima partita dei quarti di finale playoff. Il San Marino s’impone allo Jannella con il punteggio di 4-0 ma sono tante le recriminazioni per la squadra biancorossa, soprattutto per come sono maturati i punti che sono costati la sconfitta. Il San Marino ha infatti allungato definitivamente solo nel finale di match, sfruttando il chiaro predominio nel numero di valide (10-3) e l’eccellente prova del monte di lancio.

Una partita condizionata comunque anche dal non-gioco del Bbc: lo staff tecnico biancorosso non ha optato (per ben due volte) per forzare la giocata, ma ha lasciato libero sfogo alle migliori mazze del Titano che puntualmente hanno punito la scelta del mananger Del Santo. Una partita comunque giocata punto a punto che dimostra come i maremmani si possono giocare la serie fino in fondo.

Nel secondo inning infatti il Bbc è riuscito ad uscire indenne da una situazione spinosa, quando dopo il doppio di Helder e il singolo di Pieternella, sembravano far crollare il partente grossetano Gomez. Ma una sua palla veloce ha indotto il doppio gioco sulla battuta di Celli. Ma in apertura di terza ripresa, la difesa di Del Santo nulla può contro la lunga battuta di Diaz (ex terza base del Bsc Grosseto, non nuovo a fuoricampo contro i ’cugini’ del Bbc), che finisce oltre la rete per l’ottavo fuoricampo della stagione.

Doriano Bindi sfodera per la prima volta il nuovo arrivato Paricaguan, al debutto assoluto in Italia, e il venezuelano lascia una gran bella prima impressione: in 6 riprese concede solo 3 valide con 0 basi-ball, chiudendo la sua prova personale con il delicato strikeout su Profar con Garbella in terza. Il San Marino trova il modo di raddoppiare nel settimo, con il doppio di Di Fabio poi spinto a casa dal singolo di Marlin, prima dell’ingresso in pedana dei rilievi Leal e Mendes, che completano lo shutout con una chiusura perfetta da tre riprese, senza concedere neanche a un corridore di arrivare in base.

I titani nel frattempo allungano ancora nel nono, con il singolo da due punti di Proctor che arrotonda il punteggio. E per il Bbc Grosseto è notte fonda.