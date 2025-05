Bbc Grosseto domina San Marino 10-4 in gara-uno di baseball

BASEBALLBel successo del Bbc Grosseto in gara-uno contro San Marino. Un 10-4 finale che la dice lunga sull’andamento di una partita che ha visto la squadra maremmana sempre protagonista fin dall’inizio. I ragazzi di Del Santo hanno immediatamente messo le cose in chiaro fin dall’inizio, colpendo nei momenti giusti e di fatto chiudendo la contesa già alla terza ripresa. La formazione maremmana riesce a prendere un robusto vantaggio nel primo terzo del match, costringendo il partente avversario Lage, fino alla sfida dello Jannella era stato praticamente perfetto, a scendere dal monte di lancio nel corso del 3° inning, sotto 5-0 (fuoricampo da 2 punti di Martini al 1° e doppio a basi cariche di Exposito al 3° anche se l’esterno destro non ha corso come avrebbe dovuto sulla palla lunga colpita dal battitore designato). Gli ospiti approfittano del cambio sul monte maremmano (Gomez per il vincente del match Laurencio, davvero bravo e che ha messo in mostrra una bella palla veloce anche molto controllata) per accorciare sul 6-2 nella prima parte del 7°, spenti solo dall’ingresso di Pinyero, ma vengono ripagati con la stessa moneta al cambio campo. Nell’8° arriva la resa definitiva del San Marino con altri due punti messi a segno dai padroni di casa, anche se il fuoricampo da 2 punti di Diaz nell’ultimo attacco rende il punteggio meno amaro per San Marino.