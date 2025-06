Il ritorno di ’Dilettando’. Prima sul palco, poi in tv

"Invito a partecipare tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, non è solo l’ebrezza di provare un palco o piazza ma vi potrete rivedere in televisione". Inizia così la presentazione della ventiduesima edizione di ’Dilettando’ condotta dal suo ideatore Carlo Sestini dedicata interamente a chi ha voglia di divertirsi e far divertire gli altri con le proprie passioni, esplicite o nascoste che siano.

"Ventidue anni sono tanti :– prosegue Sestini –. Non ci siamo fermati nemmeno con il covid ed è confermato come terzo programma più longevo della televisione italiana. Ormai da qualche anno è abbinato al nome di dilettando quello di Avis: l’estate è il periodo peggiore per le donazioni. C’è bisogno di donatori, di sangue e plasma".

’Dilettando’ porterà nelle piazze di una buona parte della provincia di Grosseto e non solo, settanta aspiranti artisti. Tutto avrà inizio il 3 luglio a Borgo Carige, poi il 9 luglio a Follonica, il 16 luglio a Magliano in Toscana, il 24 luglio nel campeggio ’Principina’, il 7 agosto a Massa Marittima, il 12 agosto a Castel del Piano, il 15 agosto ad Arlena di Castro, il 22 agosto la semifinale a Sorano e la finalissima al teatro Moderno di Grosseto.

"Dilettando ha una serie di caratteristiche piacevoli – dice l’assessore comunale Luca Agresti –, ma alla leggerezza si lega anche l’importanza e la serietà del messaggio della donazione, grazie all’Avis. Un impegno che deve sempre esser fatto presente. È un evento atteso nei territori e che negli anni ha saputo creare una rete di rapporti importantissima".

"La storia di Dilettando è lunga – afferma la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi –. Questo evento è uno dei pochi che si svolgono in piazza del Duomo. E poi c’è Avis: a Massa Marittima la sezione è nata con i lavoratori in miniera".

Nove appuntamenti in tutto, suddivisi in sette tappe di ’qualificazione’, poi ls semifinale a Sorano il 22 agosto e la finalissima a Grosseto il 6 settembre. In ogni puntata saranno assegnati quattro premi: ai primi tre classificati e all’esibizione a cui la giuria vorrà assegnare il ’Premio Simpatia’. Chiunque voglia provare l’ebbrezza del palco e apparire in tivù, può contattare il numero 348-3536655.

Maria Vittoria Gaviano