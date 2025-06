Un Fiume di parole. Risate e... riflessioni. Ameglia presenta i suoi grandi ospiti

La cronaca degli eventi più importanti che si stanno susseguendo nel mondo, ma anche l’ironia dell’ex indimenticato campione che sta vivendo da “tifoso“ le emozioni del tennis fino al professore diventato fenomeno dei social e del grande schermo. Una ricetta davvero ricca di ingredienti, condita dall’intervistatore Dario Vergassola per l’occasione direttore artistico dell’evento. Si chiama “Fiumi di parole“ il nuovo format lanciato dal Comune di Ameglia che come in passato riporta sulle rive del fiume grandi nomi del mondo dello spettacolo e dell’informazione.

La rassegna “Fiumi di parole” si terrà a Bocca di Magra in piazza delle Capitanerie di Porto ed è organizzata dall’amministrazione comunale insieme al direttore artistico, l’attore e comico spezzino Dario Vergassola. La manifestazione si avvale della sponsorizzazione di San Lorenzo, Iron Fox Garage, Spigas, Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana BCC, Tropicana Beach, Camisano Le Piscine, Protezione Civile e di QN La Nazione. Si inizia il 19 luglio con Adriano Panatta. Il tennista simbolo azzurro, vincitore dei tornei di Roma, Parigi e della famosa Coppa Davis del 1976. Da anni opininista televisivo e non soltanto di sport.

"Un simpatico mugugnone, forse sarà spezzino – ha confidato dario Vergassola – sempre pronto alla battuta e allo scherzo. Sarà un’apertura in grande stile seguita dagli approfondimenti sulle vicende nel mondo che viste le dinamiche magari nel frattempo saranno cambiate. In compenso i due ospiti da sempre abituati di notte a scambiarsi la linea si ritroveranno fianco a fianco". I protagonisti della serata del 20 luglio alle 21 sono infatti i giornalisti Giovanna Botteri e Maurizio Mannoni. La rassegna si conclude il 21 luglio con Vincenzo Schettini, docente di fisica e famoso youtuber fondatore de “La fisica che ci piace”, seguitissima dai giovanissimi e studenti.

Dario Vergassola accompagnato dalla figlia Caterina che collabora nell’organizzazione del format, ha presentato l’idea insieme al sindaco Umberto Galazzo, agli assessore Raffaella Fontana e Marzia Ratti e ai rappresentanti delle Pro Loco di Ameglia e Montemarcello, Associazione Vivere Fiumaretta e dalla squadra dei volontari della Protezione Civile e antincendio boschivo.

"Per me questa zona – ha ricordato con la solita ironia – è legata a un ricordo di più di 50 anni fa. La prima volta in campeggio a Fiumaretta. Siamo partiti da Rebocco sul furgone del padre di un mio amico. Mia mamma che non sapeva cosa fosse un campeggio mi ha messo nello zaino le lenzuola e il cuscino. Una sera ho preso una barchetta a remi e i miei amici da riva mi hanno lanciato dei sassi e uno mi ha rotto la testa. Per questo doloroso ricordo la rassegna non la faremo a Fiumaretta ma a Bocca di Magra".

Oltre alle conferme delle iniziative, dalla Notte Blu, cinema all’aperto, comici e concerti, l’estate sarà caratterizzata da un’altra nuova rubrica che si terrà a Fiumaretta: “Voci di sport“. L’ospite per il momento sicuro, altri sono in corso di definizione, è il campione di ciclismo Giuseppe Saronni che dialogherà con Cordiano Dagnoni presidente della Federazione Italia Ciclismo.

Massimo Merluzzi