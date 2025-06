La verve di “Vado a vivere con me“. Tutte le (dis)avventure di Canini

di Riccardo Bruni

Sembra facile. Fare la spesa, cucinare, impostare una lavatrice, impugnare un ferro da stiro. Sembra facile, certo, fino al giorno in cui ti rendi conto che, in realtà, non sai come farlo. Non ne hai proprio idea. Quel giorno è filo conduttore dello spettacolo di Jonathan Canini, che arriva sul palcoscenico della Fortezza Medicea di Siena (biglietti su Ticketone.it), stasera alle 21.15. Il titolo è ‘Vado a vivere con me’, e chi ha una certa frequentazione con il cinema italiano degli anni Ottanta, quella commedia che ha influenzato molto la televisione, prima che avvenisse il contrario, si ricorderà di un titolo simile, quel “Vado a vivere da solo“ con Jerry Calà, rimasto per anni punto di riferimento dei single alla conquista del quotidiano.

Lo spettacolo del comico toscano, originario di Pontedera, riprende il tema del single alle prese con una serie di cose che non aveva considerato. Uno spettacolo esilarante che nasce dai suoi appunti personali, rimessi insieme con Walter Santillo, coautore e regista.

Un racconto che strappa risate ripercorrendo le vicissitudini con cui l’attore ha raccontato di essersi trovato in prima persona a fare i conti quando qualche anno fa, a ventisei anni, ha lasciato la casa dei genitori.

C’è molta vita reale, insomma, che si mischia a invenzioni comiche come quella dell’idea di acquistare i vestiti più grandi, sapendo che si restringeranno in lavatrice. Vedi alla voce "Strategie di sopravvivenza".

Piccole storie che sono anche lo specchio dei tempi, e in questo senso la commedia diventa raconto della realtà, ovvero di una generazione che se ne va di casa molto più tardi, perché molto più tardi entra nel mondo del lavoro, o comunque di quel lavoro stabile al punto tale da consentire l’impegno di un affitto, e si mostra quindi forse un po’ più goffa nell’affrontare certi aspetti della vita adulta, soprattutto quando si è single.

Nello spettacolo tornano comunque anche altri personaggi, che hanno fatto amare Canini dal grande pubblico, a partire da quello dal web, dove il comico ha presentato per le prime volte il Fattone, il Bullo, Pamela e così via. Personaggi che nascono dall’osservazione del quotidiano, proprio seguendo la grande tradizione di interpreti e macchiettisti, che hanno tratto ispirazione da persone reali.

Con i toni della comicità prosegue quindi la programmazione del cartellone di ViviFortezza, la rassegna dell’estate senese che abbraccia più generi di spettacolo e intrattenimento, all’interno dello spazio ritrovato per gli spettacoli all’aperto alle porte della città.